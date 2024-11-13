MPF｜僱主拖欠供款持續升　積金局發逾37.6萬張通知書追回$1.55億

僱主拖欠強積金供款的個案持續增加，據財庫局回覆立法會指，過去五個財政年度，積金局發出的繳款通知書數目持續上升，在2023/24財政年度發出的逾37.6萬張繳款通知書，較2019/20財政年度的26.1萬張，多逾11.5萬張。至於積金局成功為受影響僱員追討的金額，2023/24財政年度為1.55億元，亦較上一財政年度多約1000萬。



據財庫局回覆立法會的書面質詢，積金局在2023/24財政年度，發出逾37.6萬張繳款通知書。（資料圖片）

財庫局今回覆立法會的書面質詢稱，積金局在2023/24財政年度，發出逾37.6萬張繳款通知書，較上一財政年度的約34.7萬張，多出約3萬張。回顧過去五個財政年度，積金局發出的繳款通知書數目持續上升，2023/24財政年度發出的繳款通知書數目，較2019/20財政年度的26.1萬張，多逾11.5萬張。

至於成功為受影響僱員追討的金額，2023/24財政年度為1.55億元，亦較上一財政年度多約1000萬元。近兩個財政年度，受影響僱員數目則維持在約9.7萬人。

據財庫局回覆立法會的書面質詢，積金局在2023/24財政年度，發出逾37.6萬張繳款通知書。（立法會書面質詢回覆截圖）

積金局指，在過去五個財政年度內，約三成個案在發出繳款通知書起計的14日繳清所有欠款和附加費，其餘七成則要繼續調查，並按實際情況展開法律程序。（資料圖片）

財庫局在回覆也提到，積金局在過去五個財政年度內，約三成個案在發出繳款通知書起計的14日繳清所有欠款和附加費，其餘七成則要繼續調查，並按實際情況展開法律程序。

在2023/24財政年度，積金局就拖欠供款入稟法院提出民事申索的個案合共1,621宗，包括小額錢債審裁處（1,378宗）、區域法院（54宗）、及代表受影響僱員向清盤人或破產管理署 提交債權證明（189宗）。

財庫局又指，隨著推出積金易平台，將提升強積金制度整體的運作效率，包括向違規僱主追討拖欠的強積金供款，待平台全面運作，料可將向有關僱主發出繳款通知書的時間加快約三個星期。