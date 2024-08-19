氧氣商疑拒向對手供氣　以阻履行合約　首宗濫用市場權勢案開審

醫療氣體和提供保養氣體管道服務的供應商林德港氧，涉利用其在市場的壟斷地位，打擊另一間同樣可提供保養服務的公司。競爭事務委員會4年前入稟競爭事務審裁處，指控林德違反《競爭條例》第二行為守則，為本港首宗濫用相當程度市場權勢的案件。案件今（19日）在高院開審，競委會指林德港氧在競爭對手取得維修合約後，拒絕供應醫療氣體予對手，令其未能履行合約，終導致合約交由林德接手；林德則指，他們有權決定是否出售醫療氣體，不涉違法。



申請人為競委會，答辯人為林德港氧有限公司、林德港氧的總經理謝春華及 Linde GmbH（林德港氧和Linde GmbH統稱「林德」）。

首宗濫用相當程度市場權勢的案件在高等法院開審。

林德市場佔有率達98%

競委會指，林德壟斷香港醫療氣體供應的上遊市場，為公立和私家醫院提供醫用氧氣及一氧化二氮等。同一時間，在下游的醫療氣體管道系統保養市場，林德市佔率亦達98%，餘下2%則MGI (Far East) Limited和Biocline兩間公司佔有。

MGI獲合約後遭林德凍結戶口

競委會指MGI本身亦會向林德購入醫療氣體，為林德的客戶之一。惟至2015年，MGI在招標中贏得新界區及港島西公立醫院的醫療氣體管道保養合約後，林德便將MGI購買氣體的戶口凍結至2017年初。由於林德拒絕向 MGI 供應在保養氣體管道時所需的醫療氣體，終導致MGI無法履行合約，MGI的合約因而交由林德接手合約。

員工曾討論暫停MGI戶口

直到2017年，林德才稍為放寬對MGI的限制，並透露客戶須遵守以空的氣瓶換取醫療氣體的條款，惟MGI無法製作及購入該氣樽。此外，據林德的內部電郵和WhatsApp訊息，有員工曾商討暫停MGI的戶口事宜等，反映有人刻意針對MGI。競委會質疑，林德疑利用其在醫療氣體供應市場的壟斷地位，阻礙下游市場競爭，違反《競爭條例》。

曾供應非維修用氣樽

競委會又指，林德於2017年尾曾向MGI供應逾300支氣樽，是因為林德知道該些氣樽非用於維修，未有威脅林德的下游維修市場。競委會遂質疑，林德疑利用其在醫療氣體供應市場的壟斷地位，阻礙下游市場競爭，違反《競爭條例》。

指MGI可向其他公司購入醫療氣體

林德則指，他們有權決定是否向MGI出售醫療氣體，MGI可以向其他公司購入醫療氣體，做法並無違法。林德又指，MGI曾向林德提出購買大量氣體，林德港氧需視乎自身存貨才決定是否供氧。

案件編號：CTEA3/2020