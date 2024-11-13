10人進食樂富「釜山屋」紫菜包飯後腹瀉嘔吐　食店被勒令停業消毒

衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，正調查3宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及10人，均曾到樂富的「釜山屋」購買外賣後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵，其中一人需入院，其便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。經調查，受影響人士曾進食過紫菜包飯，材料包括紫菜、蛋絲、青瓜及醃菜。



中心稱調查人員初步懷疑有關食物在準備過程中受到污染，食安中心已指示有關處所暫停營業及進行清洗消毒處所工作。



受影響人士曾進食過在樂富「釜山屋」購買的紫菜包飯，材料包括紫菜、蛋絲、青瓜及醃菜。（Openrice圖片）

衞生防護中心稱，首宗個案涉及兩名分別36歲和40歲的女子。她們11月7日於樂富的釜山屋購買午餐並在工作地點進食，約17小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。

第二宗個案涉及四名年齡介乎30至46歲的女子。她們同日於同一餐廳購買晚餐並在工作地點進食，約11至39小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及發燒等病徵。

第三宗個案涉及四名年齡介乎30至60歲的女子。她們11月8日於同一餐廳購買午餐並在工作地點進食，約15至24小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及發燒等病徵。

衞生防護中心正調查3宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及10人，均曾到樂富的釜山屋購買外賣後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。（資料圖片）

中心指，全部受影響人士均已求醫，當中一人需入院，她的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應，全部病人情況穩定初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為紫菜包飯，材料包括紫菜、蛋絲、青瓜及醃菜。

衞生防護中心及食環署食安中心人員已到該餐廳視察，指示有關處所暫停營業及進行清洗消毒處所工作，改善有關食物烹調流程和衞生，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育，調查人員初步懷疑有關食物在準備過程中受到污染。

衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續，不排除個案會增加。衞生防護中心呼籲曾於11月7日或8日進食上述食肆的紫菜包飯的人士，如有不適，應盡快求醫。