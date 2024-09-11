成都返港航班乘客食未熟魚塊後不適　批投訴繁複　國泰致歉正調查

國泰航空周二（10日）從成都返港的CX987客機，有一名乘客疑進食飛機餐後出現腹瀉、胃痛等食物中毒病徵。事主謝小姐向《香港01》表示，當時在機上進食低脂餐，包括一個類似魚柳的料理，吃到一半才及發現魚肉內裡不熟、是生的，之後便感腸胃不適。她指過程中三次向國泰職員解釋事件，又多次被要求填寫繁複的表格文件，批評國泰處理手法極度「官僚主義」，只想令怕麻煩的乘客知難而退。



國泰回覆承認事件，並稱已就事件聯絡受影響乘客，並就事件展開全面調查，國泰非常嚴肅看待食物安全事宜，就事件帶來的不便深感抱歉。



國泰航空懷疑發生機上食物中毒事件。（資料圖片／余俊亮攝）

謝小姐表示，當時在進食機上的低脂餐，包括一個類似魚柳的料理，吃到一半才及發現魚肉內裡不熟、是生的，之後便感腸胃不適。（受訪者提供）

涉事客機CX987於周二由成都返港，有乘客稱進食飛機餐後，出現腹瀉、胃痛及腹脹等食物中毒病徵。據悉該乘客稱在飛行途中，進食到「生的魚肉」。

事主謝小姐是一名律師，她向《香港01》表示，當時進食航班提供的低脂肪餐，其中有類似魚柳料理，表面看上去已經烹調、外面已熟透，但她吃到一半時，感到味道及口感怪異，低頭一看才見裡面未熟、仍然是生的。

謝小姐指吃到生魚後，很快已感到腸胃不適，便與機艙服務員反映，抵達機場後機長也有向她了解情況，隨即有地勤人員陪同，地勤人員着她先取行李，再一同到診所求醫，其後又有一名地勤主管過來了解，又要求她填寫網上表格反應事件，並告之她須自行支付醫藥費。

謝小姐稱，過程中先後三次向不同職員解釋事件，又填寫較複雜的網上表格，之後經傳媒報道後再有人聯絡她，但只着她填寫多一份表格，要求她詳細列明事發當天及前一天進食過什麼，「似想刁難我。」

謝小姐稱經醫生診斷後屬腸胃炎，強調自己腸胃向來不算差，認為是未熟的魚肉是主要原因：「你嚿魚係生嘅，點都要負責」

她指出，醫藥費不貴且可向旅遊保險索償，但感到國泰處事手法極官僚主義，企圖透過複雜的程序令乘客知難而退，「我已係受害者，仲要我打官司咁，我已有相、有醫生證明，舉證責任應該是國泰方，病病地仲咁有壓力，對乘客造成精神困擾。」

謝小姐強調是希望討回公道，而非潑婦罵街，認為國泰作為香港的航空公司，服務質素不應如此，更稱眼見機艙服務員對內地乘客態度傲慢，普通話水平過份差：「以前CX好好服務，而家飛又貴，又卸膊。」

國泰要求業主填寫表格，當中包括列出事發當日及前兩日進食過的食物。（受訪者提供）

該乘客向傳媒表示，到港後由國泰職員陪同下前往機場診所，但國泰職員告知相關醫療費用需自付。

國泰回覆指，周二(10日)由成都前往香港的CX987航班，一名乘客報稱食用機上餐膳後身體不適。機艙服務員得悉後，一直留意乘客狀況，並聯絡地勤人員以便提供協助。航機抵達香港後，地勤人員隨即陪同該乘客前往診所就醫，乘客其後自行離開。

國泰稱，已經就事件聯絡受影響乘客，並正就事件展開全面調查，國泰非常嚴肅看待食物安全事宜，就事件帶來的不便深感抱歉。