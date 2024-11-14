大坑西邨女居民稱遭屋邨經理換鎖　要求法庭下令平民屋宇解鎖

大坑西邨即將清拆重建，一名女居民指其兒子遭屋邨經理誘使，交出單位的鎖匙。女居民其後發現平民屋宇提出的和解協議條款苛刻，拒簽署協議，惟其單位的大門已被鎖上，她未能進入單位。女居民昨(13日)入稟區域法院，控告負責管理屋邨的平民屋宇和該名屋邨經理。她要求法庭頒令平民屋宇需解鎖，讓她進入單位。



原告為譚蕙蘭，被告為香港平民屋宇有限公司和大坑西邨的屋邨經理侯劍強。平民屋宇早前循民事控告67名拒絕遷出的居民，被控的譚因缺席聆訊，法庭裁定平民屋宇勝訴，譚事後要求擱置法庭的判決，該案押後至12月16日再訊。

即將清拆重的石硤尾大坑西邨，在8月中仍有19個單位未交回，有居民繼續抗爭；平民屋宇指當中16個屬非法霸佔單位。

即將清拆重的石硤尾大坑西邨，在8月中仍有19個單位未交回，有居民繼續抗爭；平民屋宇指當中16個屬非法霸佔單位。

即將清拆重的石硤尾大坑西邨，在8月中仍有19個單位未交回，有居民繼續抗爭；平民屋宇指當中16個屬非法霸佔單位。

指兒子遭誘使交出鎖匙

本案的入稟狀指，譚為大坑西坑民樂樓的租戶。於本年8月31日，候劍強誘使譚的兒子李浩富交出單位的鎖匙，並指此舉是方便管理，並強調交出鎖匙不等於交出單位。他又提供一封信件，顯示譚授權李交出單位和鎖匙，著李簽名。李簽署，但在租戶名字和簽署的欄目留空，候則用鎖鎖上鐵閘。

譚指和解條款苛刻拒簽署

譚在兩名兒子陪同下，於翌月2日到平民屋宇的律師樓簽署和解協議。惟她發現條款苛刻，律師樓職員亦未能回答，在重建後如何安置譚，遂拒簽署。然而，她的單位鐵閘已被人用鐵鏈鎖上。她及後獲告知，平民屋宇已把其個人物品，搬至其他地方保管。

譚強調，從未授權李交出鎖匙和單位。她要求進入單位，但遭平民屋宇拒絕。她要求法庭頒令被告需解鎖，被告亦需交還其個人物品。

案件編號：DCCJ6701/2024