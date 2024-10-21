大坑西邨重建｜11拒遷戶案件　押後至12.16作管理會議

大坑西邨正進行重建計劃，負責興建與管理的平民屋宇，入稟向多名拒絕遷出的住戶興訴。惟經調解後仍有13名住戶拒絕遷出，平屋申請恢復對他們的訴訟，早前遭區域法院司法常務官宋泳琛拒絕，平屋就此提上訴。區域法院法官高勁修今頒判辭，透露再有兩名住戶和平屋達成和解，餘下11名住戶，平民表示無意申請恢復對忚們的法律程序，亦不願意繼續和解會議。法官遂把餘下11名住戶的案件，押後至12月16日進行案件管理會議。



原告為香港平民屋宇有限公司（下稱平屋），被告為13位大坑西邨的居民甄國業、曹綽芝、關偉建、梁亞端、關翠華、黃詠珊、馬媚媚、吳家強、周德榮、黃桂榮、馮德樂、李素嬋及趙慶嬋。

2024年3月15日原為大坑西邨居民遷出限期的死線。（吳美松攝）

3月11日，大坑西邨清拆重建，居民遷出的「死線」日近，邨內多處掛出抗議標語。（黃浩謙攝）

即將清拆重的石硤尾大坑西邨，在8月中仍有19個單位未交回，有居民繼續抗爭；法庭透露，現仍有11戶拒絕遷出。

即將清拆重的石硤尾大坑西邨，在8月中仍有19個單位未交回，現餘下11戶拒絕遷出。

再有兩戶願意和解

平屋曾經和13名住戶進行和解會議，與和解會議無關的法律程序需暫停，直至法庭另有命令。至本年8月22日會議進行第二次聆訊，平屋申請恢復法律訴訟，遭司法常務官拒絕。平屋其後和住戶關翠華、吳家強達成和解，至於另外11名住戶，平屋就司法常務官拒絕恢復法律訴訟的決定，提出上訴。

一住戶已申請司法覆核

同時，住戶梁亞端提出司法覆核，要求法庭推翻平屋制定居民重置方案的決定，另一住戶李素嬋亦表示將提出司法覆核，兩人均申請擱置涉及其案件的法律程序。

區域法院法官高勁修在判辭透露，平屋在早前的聆訊中，確認無意申請恢復法律程序。平屋擔心司法常務官的決定等同「無限期的擱置令」，拖延大坑西邨的重建計劃，尤其影響依賴平民租金津貼遷出的住戶。

平屋亦不願與11戶作和解會議

此外，平屋亦不願意與該11名住戶繼續和解會議，法官亦因此終止該11宗案件的和解會議，並把該些案件排期至12月16日，交由另一名未曾參與和解會議的法官或聆案官，進行案件管理會議。至於兩名住戶的擱置申請，亦押後至當天，由該法官決定是否即日聽取陳詞。

案件編號：DCCJ 5505、5507、5509、5511、5514-5546、5580、5613- 5614/2023 及 DCCJ 39、42、2496/2024