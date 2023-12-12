就業調查｜44%受訪僱主下季擬增人手　人力資源公司：人才仍短缺

有人力資源公司今日（12日）公布明年首季就業展望調查，指香港僱主預期增加員工人數意欲維持平穩，受訪的525名香港僱主中，44%人預算未來三個月將增加人手，有15%則表示會縮減人手。



該公司也公布2024年人才短缺調查結果，香港2024的人才短缺達78%，較去年的85%略為下降7百分點，指出在港就業前景平穩，受訪行業皆表達出平穩的招聘意願，惟人才短缺的問題仍然存在，僱主因而難找到夠的合適人才來填補關鍵職位的空缺。



人力資源公司萬寶盛華（ManpowerGroup）公布2024年首季就業展望調查結果，指香港僱主預期來季增加員工人數意欲維持平穩。（資料圖片/許朝暉攝）

人力資源公司萬寶盛華（ManpowerGroup）公佈的2024年第一季就業展望調查，結果顯示香港僱主預期2024年第一季增加員工人數意欲維持平穩，受訪的525名僱主中，44%預算未來三個月將增加人手，15%表示會縮減人手。另有40%受訪僱主表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來年首季就業展望指數為+29%，按季下跌1個百分點，按年則上升7個百分點。

在調查中各行業「就業展望指數」結果，正指數愈大顯示該行業有較多僱主計劃增聘員工；負指數則顯示較多僱主有意裁減員工數目。（ManpowerGroup圖片）

相關調查在全球也訪問41個國家和地區，共40,077名僱主，所有受訪國家和地區均錄得正面指數。2024年首季全球淨就業展望指數為+26%，而香港的來季淨就業展望指數+29%，比全球指數+26%為高，多出3個百分點。

市場最緊缺3大技能

該人力資源公司也公布2024年人才短缺調查結果，香港2024的人才短缺達78%，較去年的85%略為下降7百分點。在受訪香港僱主中，有逾四成僱主認為香港最緊缺的技能是資訊科技及數據技能，其次是可持續發展及環境相關技能（23%）、及工程技能（23%）。

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，雖然受訪行業皆表達出平穩的招聘意願，但人才短缺的問題仍然存在，僱主因而難找到夠的合適人才來填補關鍵職位的空缺。（受訪者提供）

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，香港整體行業的就業展望指數都持正數，反映在港就業前景依然平穩。雖然受訪行業皆表達出平穩的招聘意願，但人才短缺的問題仍然存在，僱主因而難找到夠的合適人才來填補關鍵職位的空缺。