醫管局女高層與夫涉AEON偷1600元食物　盜竊罪成各罰5千元

醫管局總行政經理莊慧敏，與骨科醫生丈夫趙名宇，涉在黃埔AEON超市內偷海膽、刺身等價值逾1600元。二人否認盜竊罪受審，兩人自辯時稱，當日使用資助付款機時，因專注安排幼女返港事宜，一時分心便把未經掃描的貨品放入袋，又稱遭警員誤導才作招認稱：「偷嚟自己食。」案件今（6日）在九龍城法院裁決，裁判官梁雅忻裁定兩名被告均盜竊罪成。



裁判官梁雅忻指，兩人稱當日使用自助付款機時分心，但觀乎閉路電視片段，他們的說法與其行爲相違背，認為二人對於哪些貨物未經掃瞄必然心知肚明，尤其是當中已付款的貨物價格只約600元，尚未付款的貨物價值卻逾1600元，裁定二人懷有不誠實意圖，一同行事，選擇性掃瞄貨品，並且清楚知道對方行為。最後判2人各罰款5千元。兩被告聞判後無特別表情，離庭亦未有回應記者提問。



偷竊食物包括刺身壽司

兩名被告：趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1632.8元。

女被告莊慧敏曾與張竹君一同出席疫情記者會。(詳看下圖)

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保安員見有貨品未嘟機放入袋

控方案情指，當日下午兩被告推著載有大量食品的手推車，使用自助付款機付款，超市保安發現部份貨品兩人未「嘟」機便放入袋。隨後警員到場，二人警誡下承認涉案貨品「偷嚟自己食嘅」。夫婦倆在警署時，趙承認「一時貪念」故有食物無「過機」，莊則稱以為貨品「嘟咗」才會放入袋。

稱遭警員誤導下認偷嚟自己食

辯方審訊階段反對被告招認呈堂，指警員曾向他們說：「有意無意都冇分別」，沒有付款便將貨品帶走就是偷竊，又稱盜竊只是「小事」，毋須聘請律師，他們「合作」便可盡快離開及致電女兒，並教唆二人說食物偷來自己吃。兩被告因受警員誤導，在非自願下作出招認。裁判官認為被告自願作出招認，裁定口供可呈堂。

被告稱被捕至錄口供過程中，均有被警員誤導。(詳看下圖)

趙稱付款時心掛掛

兩被告出庭作供，趙稱案發前一晚從身在杭州讀書的幼女口中得知，其學校附近區域遭封控，因擔心當地疫情惡化，當日付款時「心掛掛」，顧著幫幼女查看返港航班，以為貨品已「嘟」機。

莊稱不懂如何用自助付款機

莊則指，她工作繁忙，大多交由母親到超市購物，完全不懂如何用自助付款機，承認案發時將貨品「搞到好亂」，同時想起幼女的事和未完成的公務，手忙腳亂，一時大意把未過機的貨品入袋。控方質疑，內地疫情一向反覆，既已安排幼女，為何又如此擔心，問她：「你對祖國嘅醫療冇信心？」莊否認，解釋她不擔心女兒確診，而是憂慮她若有不適不能看醫生。

案件編號：KCCC1147/202