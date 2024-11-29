港火鍋店反攻深圳　仿內地推$300自撈任食鮑魚吸客　學者稱有得做

【北上消費/北上深圳】港人北上消費成常態，吸引內地餐飲品牌大舉攻港，惟本港食肆生意每況愈下。曾幾何時，內地餐飲業向香港學習，港式茶餐廳店盛行一時；不過風水輪流轉，今時今日「內地化」似乎才是本港業界的新出路。就好像近期大熱的大喜屋集團旗下「千海水產」，以自撈海鮮區作賣點，讓顧客任撈鮑魚及大頭蝦等生猛海鮮，與深圳人氣海鮮火鍋店舟市水產相似，午市每人收費僅200多元，打破香港火鍋店固有經營模式，由開業至今一直大排長龍，未來數周的訂枱幾近爆滿。

記者本月中午市時份到荃灣廣場新店直擊，店外有半百人在排隊輪候。有顧客表示，提供自撈海鮮的餐廳在香港罕見，加上收費與內地相近，認為確有吸引力。「同舟市水產個價錢類似，大家都二百幾蚊，但有時間嘅話可以北上，冇時間嘅話留港消費，一定就嚟呢度。」

該店店長透露，公司主要是薄利多銷，宣傳期過後會溫和調整收費，並將向管理層反映顧客建議在港島再開分店。有經濟學者指，一般人的食量有限，加上店舖並非提供名貴海鮮，最重要是自助餐廳的人手需求較低，可減低人力成本，因此認同是可行的經營模式。



大喜屋集團旗下新品牌千海水產大受市民歡迎，集團其後再乘勢追擊，再在荃灣廣場開設第二間店。（周令知攝）

新開業即成坊間熱話 每日大排長龍 未來數周訂枱接近爆滿

北上熱潮下，近年本港餐飲業苦不堪言，但也有食肆出奇招成功吸客。大喜屋集團旗下新品牌、全港首間即撈海鮮火鍋放題店千海水產，其九龍灣首店自開業至今每日大排長龍，網上預約平台更顯示未來數周幾乎每日爆滿。集團其後再再在荃灣廣場開設第二間店，並於本月11日正式試業，同樣大受歡迎，一枱難求，究竟有何吸引之處，能夠逆市取得成功呢？

該兩間店的面積有逾10,000方呎，主打日式裝潢風格，其中荃灣新店最多可容納240名食客，即每日午市和晚市共可接待約千人，其最大的賣點為自撈海鮮區，與深圳人氣海鮮火鍋店舟市水產相似，打破香港火鍋店固有的經營模式。

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鮑魚大頭蝦等生猛海鮮任撈 甜品與特色飲品任食任飲

現場所見，自助區的巨型水缸內放滿不同的生猛海鮮，包括鮑魚、大頭蝦、瀨尿蝦、三點蟹及各款貝類等，吸引大批顧客興奮撈海鮮，店員則在旁不斷補貨以維持供應。每枱顧客入座時會獲發一個鐵桶，每次撈海鮮都需帶同鐵桶，把海鮮放在內，交由在旁店員清洗乾淨，等待約5至10分鐘，便可憑號碼牌取回。

除了自撈海鮮，自助區還有不同種類食物，包括多款蒸籠點心熟食及火鍋配料等，並提供自家製甜品及港人熱愛的雪糕，旁邊更放有生啤機可無限任斟三款啤酒。至於湯底方面，則包括龍蝦頭鍋、人蔘雞鍋、清甜椰子雞鍋等10款口味供選擇。

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三號風球無阻大排長龍 有市民無懼風雨跨區到店等位

採訪當天，正值天文台發出三號強風信號，但風雨無阻市民的熱情。雖然千海水產採取預約制，只保留少量座位供排隊顧客，惟當日中午12時正，荃灣店門外已有約半百人排隊輪候。其中居於葵涌的梁小姐，由於未能成功在網上預約，專程與丈夫冒着風雨到店排隊，「我諗住打風冇咁多人，點知都咁多人。」

其實梁小姐也是每逢假期抽空北上的一員，她認為香港食肆收費過高，逼使市民離港消費。「啲人上去內地食嘢就係貪佢平咋嘛，係咪先？應該係嘅，唔通貪佢質素咩，係咪先？可能佢都唔知畀啲咩你食，我上去食都要揀啲乾乾淨淨去食，我就好怕污糟邋遢。」

港食肆罕見設自撈海鮮 食客︰（同深圳）差唔多價錢梗係留港消費

梁小姐以自身為例指，雖然熱愛品嚐海鮮，惟香港的海鮮火鍋放題店普遍索價500元以上，至於街市出售的海鮮也不便宜，又要耗費時間烹調，因此她在網上得悉這間火鍋放題收費僅200多元後，即躍躍欲試。「我感覺好似如果係差唔多咁嘅價錢呢，梗係香港食好啲啦。」

另一位同樣經常北上消費的羅先生認為，內地同類型餐廳的食物種類更為豐富，不過雙方的味道及收費相近，同時自撈海鮮在香港的餐廳罕見，相信能夠吸引市民到場體驗。他並表示下次會再光顧︰「同舟市水產個價錢類似，大家都二百幾蚊，但有時間嘅話可以北上，冇時間嘅話留港消費，一定就嚟呢度。」

店長李先生透露，公司以薄利多銷的模式經營，未來將向管理層建議在港島開分店。（周令知攝）

翻閱宣傳單張，該店正推出新開張體驗價，不論成人或小童一律減50元，即長達3小時的午市火鍋放題，成人平日收費為258元，再另收加一服務費。惟面對香港高昂的經營成本，即使恢復至原價的308元，顧客卻可任食鮑魚等海鮮，該店到底能否維持收支平衡，參考內地的經營模式又是否香港餐飲業的出路？

店長︰吸取各地經驗以薄利多銷經營 向管理層建議港島區開店

荃灣店店長李先生表示，由於該店屬集團新推出的品牌，因此特地投放宣傳資金，推出震撼價「益街坊」，不久後將會溫和地調整收費。他並指，集團不時參考各地的餐飲文化，學習對方長處再開發新品牌，例如該店特色是持續提供生猛海鮮，同時提供整潔及舒適的環境，以吸引市民光顧。

李先生續指，荃灣新店由開業至今，每日多人訂座，成功吸取各地的經驗，受到顧客喜愛。他並透露，主要以薄利多銷的模式經營，不斷提高性價比，推出會員優惠回饋顧客，例如儲積分換現金券等，此後會向管理層反映顧客建議，在港島區再開分店。

經濟學者李兆波贊同千海水產的經營模式可行。（資料圖片）

學者認同自撈海鮮放題有得做 提供另類體驗、人手需求低

經濟學者李兆波認為，由於該火鍋店的定價合理，學習內地的即撈海鮮提供另類體驗，估計短期內可吸引大量市民光顧，惟未來可否持續發展，則需要時間才見真章。被問到該經營模式如何回本，他分析指，員工開支佔本港食肆經營成本最高，但自助餐廳成功之處在於人手需求較低，再加上常人的食量有限，店方提供的亦非很名貴的海鮮，因此認為這個經營模式可行。