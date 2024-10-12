茶餐廳反攻內地求生可行？　學者指租金人工成本低︰畀我都上去試

近年受港人北上的熱潮影響，本港出現食肆結業潮。近月有中小型規模的連鎖茶餐廳反攻內地，期望可闖出新血路，究竟在經濟表現不明朗下，北上求生又是否業界的可行之路？



餐飲聯業協會會長黃家和表示，大灣區逾8,000萬人口，只得近3,000間茶餐廳，當中大部份更是當地人開設，因此認為以港式正宗的旗號北上拓展，確有商機。經濟學者李兆波則指，內地租金及薪金等成本遠低香港，相信只要採取合理的經營策略，便能闖出新天地。「如果畀我都會上去試下，但舖位唔好咁大，咁生存機會再大啲。」



+ 5

內地多個標榜「港式茶餐廳」連鎖品牌非源自香港

若翻查內地市場調查所得的茶餐廳排行榜，港人熟知的北上餐飲集團，包括太興餐廳、翠華餐廳、大家樂及大家活等，均榜上有名。不過名單上亦出現多個不知名品牌，例如九龍冰室及新旺茶餐廳等，可見內地的茶餐廳市場相當龐大。

與此同時，近年多個內地連鎖餐飲品牌進軍香港，當中包括標榜「港式茶餐廳」的克茗冰室，在2019年創立後迅速擴展，短短數年內在深圳開設約40間分店，並於今年5月在尖沙咀開店，帶着「港式美食」反攻香港。

黃家和︰港式正宗的旗號在內地有優勢

黃家和創立的金百加集團，正為中港兩地的茶餐廳，供應咖啡奶茶等港式飲品。他表示內地茶餐廳市場仍未飽和，若以飲食文化相近的大灣區為例，逾8,000萬人口只得近3,000間茶餐廳，當中大部份由當地人開設，認為北上拓展確實為商機。「香港咁細都七千幾間，兩三千間其實唔係好多。」

港式茶餐廳文化並不僅限於大灣區，黃家和透露其客戶更遠至四川成都，甚至東北三省各地，雖然源自內地的茶餐廳品牌不為港人熟知，卻在短時間發展至數十間規模，例如於廣州創立的「九龍冰室」，因此他認為港式正宗的旗號在內地具有優勢。

+ 2

人生路不熟 籲北上餐廳與內地企業合作

不過黃家和提醒，雖然本港已有太興及翠華等成功例子，但過去30年亦目睹多個集團北上失敗。他總結經驗建議，業界不應單槍匹馬進入陌生的環境，反而應與內地企業合作，避免因水肚不服或是不熟悉當地法規，最終「撞板」收場。「如果貿貿然上去開餐廳，但人生路不熟，好多都唔成功。」

黃家和續指，管理不善及水準下滑，亦是主要失敗的原因之一。他建議若業界能夠解決經營初期的問題後，可考慮參考內地的營運模式，首先打響知名度，再引入財團的資金，透過特許經營的方式，快速建立龐大的網絡。

李兆波指內地租金及薪金低︰其實係有得做

因工作經常北上的學者李兆波，近年對香港經濟狀況持悲觀態度，因此他認為北上發展確實值得嘗試。他解釋，內地租金及薪金等成本遠低香港，同時茶餐廳美食在內地具有吸引力，因此若業界能維持港式口味，配以合理的定價，相信能闖出新天地。

不過李兆波提醒業界需要制定合理的經營策略，由於內地餐飲業競爭激烈，必須保持食物水準，管理不能鬆懈，同時不建議租用面積大的舖位，避免因客流量不足，導致無法填補營運開支。