網紅茶餐廳反攻深圳　雲吞麵價低香港兩成　冀正宗港味踢走冒牌貨

內地連鎖餐飲品牌自疫情後相繼攻港，不過代表香港美食文化的茶餐廳，最近亦吹響號角反攻內地。紥根本港42年的深仔記近年成為小紅書網紅店，上月在羅湖老街開設面積5,000平方呎的分店，除了主打正宗香港口味，亦迎合內地飲食文化，設計多款可供打卡的菜式，例如冒白煙的冰鎮鮑魚，更提供內地級數的服務水平，向排隊顧客提供檸檬水等。



深仔記的招牌雲吞麵在美團售人民幣28.9元（折合約32港元），相比香港價格低兩成。負責人李文達認為香港茶餐廳特色為「新鮮有鑊氣」，相信能夠應對內地同類型對手的挑戰。「始終我哋真真正正喺香港有舖頭，亦都真真正正做開呢樣嘢。」



深仔記9月反攻深圳，在羅湖東門一帶開設內地首店。（蘇煒然攝）

「下午好！歡迎光臨！深仔記！」每當有食客踏進店門，深仔記的員工都會齊聲高叫口號迎賓。也許北上港人對此場景不會感到陌生，雖然該店位於羅湖東門一帶，但是深仔記並非內地餐飲品牌，而是紥根香港42年的茶餐廳。

內地客建議北上開店 負責人終動搖︰係咪有商機呢？

深仔記目前在香港開有6間分店，更獲內地旅客推介至小紅書成為網紅店。負責人李文達透露，油麻地及尖沙咀店過去受到內地旅客歡迎，他亦屢次被旅客建議衝出香港，從此萌生北上開店的念頭，惟後來礙於疫情爆發而作罷。

「我都埋去同佢傾下偈，佢哋都話你啲嘢都幾好食喎，但國內又冇，如果你喺上面有就真係好喇，我聽埋聽埋都好多次喇其實。我忽發奇想諗一諗，不如試下啦，係咪有一個商機呢？」

+ 10

深圳更容易招聘年輕員工︰香港就可能冇得揀

經過一年的籌備後，深仔記投資100萬元的內地首店在9月開業，店舖面積達5,000平方呎，設有200個座位，並聘用約30名員工，每日早上7時營業至深夜12時。李文達表示，目前午市入座率約有七至八成，假日甚至需要排隊入座，他期望通過宣傳吸引更多顧客光顧。

但是在深圳開店與香港又有何分別？李文達表示，內地的租金及薪金相比香港低一半，同時內地人力資源豐富，更容易招聘年輕的員工。「國內招人易啲囉，即係你可以揀，香港就可能冇得揀，因為唔夠所以冇得揀。」

招牌鮮蝦雲吞麵定價比香港低兩成

至於定價方面，翻查網上資料，深仔記尖沙咀店一碗招牌鮮蝦雲吞麵售40元，不包飲品；而深圳店定價為人民幣35元（折合約38.73港元），美團則收人民幣28.9元（折合約32港元）。惟考慮到內地人習慣在美團等平台購券，即內地定價相比香港低兩成。

雖然深圳匯聚來自五湖四海的民眾，但李文達強調會忠於港式口味，盡量採用香港食材及調味料，並由港人擔任部門主管以維持品質。他透露，顧客消費金額介乎十多元至過百元不等，「見到有啲兩個人食三四樣嘢」，當中以雲吞麵及炒蛋飯最受歡迎，有信心達至收支平衡。

+ 2

無懼內地茶餐廳挑戰︰我哋真真正正喺香港有舖頭

被問到如何應對其他內地茶餐廳的競爭，李文達認為港式茶餐廳特色為「新鮮有鑊氣」，加上深仔記確實源自香港，因此對自家出品抱有信心。「始終我哋真真正正喺香港有舖頭，亦都真真正正做開呢樣嘢，亦都有個經驗。我相信我哋會做得幾好嘅。」

迎合內地擺盤文化設計打卡菜式 鮑魚識冒白煙

同時受益於店舖空間倍增，李文達終可大展拳腳，增設麵包及甜品等部門，推出香港分店沒有出售的清湯腩、牛雜及蛋撻等港式美食，更迎合內地強調擺盤的飲食文化，設計多款可供打卡的菜式，例如會冒出白煙的冰鎮一口鮑魚，吸引顧客到社交平台分享。

店外擺放桌椅準備檸檬水 睇齊內地服務水平

同時記者觀察到深仔記的服務質素，明顯貼近內地水平，例如在店外擺滿桌椅，並安排員工準備檸檬水，供排隊顧客休息；而每當顧客進店時，侍應亦會整齊高叫口號迎賓。雖然李文達認同人手充裕能改善服務水平，但他也為香港平反，認為負面事件只是個別例子。

「唔敢講話邊度比邊度好，其實香港夥記真係好好喎，有啲客都會同我講，你啲夥記好好喎，你加佢人工啦。我覺得香港唔係冇質素，亦都唔係冇服務，係有㗎。只係話你個別咁啱見到嗰啲係咁，香港好多都好好。」

+ 5

籲向網紅店取經︰學習到咪有機會生存囉

回顧香港，自社會復常後港人掀起北上熱潮，餐飲業近年反映生意大受打擊，並爆發結業潮。但李文達認為市道並沒有想像中差，尤其是受惠於旅客數量明顯增加，今年暑假的生意額相比去年同期增長逾一成。

李文達建議同業可向成功的排隊網紅店學習，同時努力提供高質素的美食，憑實力吸引顧客。「始終仲有好多排隊店喺度，點解人哋排隊？咁大家咪學習下，學習到咪有機會生存囉，你係唔得嘅，咁都冇辦法。」