中大補辦畢業禮｜數百人雨中行禮　畢業生：心情似10號風球後放晴

原訂在上周四（14日）舉辦的中大畢業禮，因8號風球而取消，引起畢業生不滿，校方隨後宣佈補辦畢業禮。舉行典禮的中大百萬大道今早（17日）有約數百人在行禮，有畢業生家長特意更改機票，提早回港參與見證女兒重要一刻，但認為校方安排較倉卒；亦有畢業生對「重獲」畢業禮感到又驚又喜，形容心情「好似打完10號風球放晴天咁」。



今日（17日）早上約9時半，位於中大校園的百萬大道典禮場地人頭湧湧，擠滿了準備參與畢業禮的畢業生與親友在場拍照留念。雖然天氣不穩，天色灰暗，又不時下起毛毛細雨，但無阻畢業生的興致，他們撐起雨傘與親友拍照，為畢業的時刻留下倩影。直到接近中午時份，畢業典禮結束，雨勢差不多漸停，畢業生與親友重回百萬大道拍照留念。

原本仍在台灣旅行、計劃今晚才回港的王女士，特意更改機票，提早於昨晚回港，出席就讀心理學學位課程女兒的畢業禮。（周智堅攝）

有家長提早結束旅行 回港見證女兒重要一刻

大學畢業是人生的一個里程碑，不少家長特意來到學校，出席子女的畢業禮、見證他們的成長。原本仍在台灣旅行、計劃今晚才回港的王女士，特意更改機票，提早於昨晚回港，出席就讀心理學學位課程女兒的畢業禮。對於補辦畢業禮，她認為校方的安排較倉卒，但可以理解，她指：「都難安排嘅，咁大型。」

王女士認為，長遠而言，校方應將極端天氣因素包含在安排畢業禮的規劃中，例如8號風球需要取消，可安排於一至兩星期後補辦典禮。

畢業生「重獲」畢業禮：心情好似打完10號風球放晴天

逸夫書院、就讀電子工程系的梁同學表示，曾擔心校方不會補辦畢業禮，對今日「重獲」畢業禮感到又驚又喜，他形容此刻心情好像「打完10號風球放晴天咁」。他又指，原本為了上周四（14日）的畢業禮，特意向公司請假一天，沒料典禮遇上8號風球被迫取消，但他仍有出席書院於當日舉辦的畢業禮，並與同學拍照留念。

中大今日（17日）補辦畢業禮，畢業於電子工程學系的梁同學,對失而復得人生重要時刻，笑言心情似「打完10號風球放晴咁」。(周智堅攝)

不過，梁同學認為畢業禮的意義在於儀式感，所以今天仍然出席，「大會話我哋真係畢晒業，成件事完晒」。他續指，父母都會希望看到他畢業，形容畢業禮是「圓左佢地嘅心願」，沒有遺憾。

歷史系畢業生劉同學說因近日有4個颱風來襲，曾擔心校方不會補辦畢業禮。（周智堅攝）

另一位歷史系女畢業生劉同學亦曾擔心校方不會補辦畢業禮，她說，由於近日有4個颱風來襲，為過往未曾出現類似情況，不知道校方會如何處理。她認為，是次畢業禮的補辦安排較突然，若校方能再提早一點通知，或有多點選項提供會更好。雖在安排上有不足之處，但她仍為今天的畢業禮感到期待，稱：「記低我可能一生人一次嘅畢業禮，同埋都好特別，喺落雨嘅情況下有個畢業禮。」

極端天氣越發頻密，劉同學建議，校方可提早於5至6月舉辦畢業禮，同時讓畢業後會出國的同學亦能參與到典禮。