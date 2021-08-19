在東京奧運港隊奪佳績下，港人對運動熱情增加，而持續一年多的新冠疫情亦令人更關注健康，從而多做運動。不過，一位「金齡」媽媽，不只希望透過運動強身健體，還化身成運動義工，助人之餘，更與兩名熱愛籃球兒子的距離拉近。



四十多歲的羅太參與了「喜動傳承」計劃，在具運動元素的義工服務訓練中，由零開始學習籃球，之後再「升呢」做教練，教導長者籃球技巧。形容運動義工有如將愛傳承的她認為活動極有意義，「冇諗到半把年紀都可以做唔同嘅服務」，當中最大收穫必然是與兩名兒子距離更近 ，「同仔仔話題多咗，關係都親密咗」。



不再只做觀眾 落場與兒子對打

金齡即是金色年華，泛指約50歲計劃退休人士。只在中學體育課接觸過籃球的「金齡」媽媽羅太，籃球知識薄弱，從前跟丈夫觀看兒子比賽時，經常聽不懂術語，成為運動義工並接受基本訓練後，她形容「終於明啲仔噏緊乜！」更嘗試學習並模仿籃球動作，如單手射波、「插花」等，「好似同佢地（兒子）嘅距離頓時間近咗咁」，現更不時「落場」與兒子一同打波，再非只在場邊觀看。

教波忘記生活瑣事 用運動將愛承傳

成為運動義工另一樣意想不到好處是減壓，羅太指平日下班後，仍控制不住去不停思考公司事務，但與長者一起運動的時候，能夠忘記生活繁瑣，「教波果一小時忘記晒生活，完全投入，完咗後發覺成個人放鬆咗」。她又指市面上很少成人運動班，認爲計劃是一個好機會，讓在職人士也可接觸群體運動。

羅太明白到運動不應只停留在個人層面，更要帶動他人。她認為香港的運動風氣好，希望大家再走多步，「用生命影響生命，將愛承傳」。

時隔多年「掂返個波」 老友記大呼興奮

年過80的梁婆婆是計劃受惠長者，透過長者中心參與籃球活動，由「金齡」義工教她拉筋和傳球。梁婆婆以前是「工廠妹」，年輕時更是籃球愛好者，「50年前打籃球，咩位置都打過」，後來因家庭及工作，便漸漸沒再打籃球。

事隔多年再「掂返個波」，梁婆婆表示「幾好玩」，每次活動前都十分期待，「一陣間唔知玩咩嘢呢！」她稱活動有很多長者報名，需要抽籤，「參加到好似中到六合彩咁，抽到個陣都唔知幾歡樂！」

她鼓勵其他「老友記」參加活動，不要受年紀限制，「唔需要話我今年幾多歲，唔做得乜，班細路做咩，我地咪跟住做咩，要活到老，學到老。」

8成義工感滿足 未來或加入瑜伽等紓緩情緒元素

香港中華基督教青年會獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，2020年起開展為期三年的「喜動傳承」社區運動計劃，鼓勵青年及金齡人士以樂齡科技運動輔助工具，服務長者及社區。計劃會招募12至39歲的青年，以及40至65歲的金齡人士成為運動義工，接受專業運動訓練後，陪伴及鼓勵長者做運動。至今已募得逾450名義工，有約700位長者受惠。

計劃以運動方式，配合樂齡科技，如反應燈和平衡板等，打破老、中、青的跨代溝通隔膜。義工會接受8堂共20小時的專業訓練，再進行最少兩次服務。

項目總監鄧永昌指，義工報名情況踴躍，往往比所需人數多三至四倍。完成服務後，會要求義工自填問卷以檢討活動成效，超過8成受訪義工對能夠貢獻感滿足。鄧永昌又表示，正考慮在日後項目中加入紓緩情緒元素，如瑜伽及太極，讓長者及義工一同學習調整呼吸，放鬆心情。