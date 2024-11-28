三跑啟用｜乘客使用暫無大變化　滑行時間或增　建設費須付多10年

機場三跑道系統（Three Runway System，簡稱三跑）今日（28日，星期四）啟用，機場管理局重新調配三條跑道使用。客機將主要在北跑道降落，即2022年啟用的新建第三條跑道；今日起重新編配啟用的中跑道，主要用作航機起飛；南跑道則主力供貨機升降。由於T1客運廊旁的二號客運大樓及近北跑道的T2客運廊尚未落成可啟用，預料三跑啟用後，乘客使用機場暫無大變化



不過在飛機在北跑道降落後，須改經中跑道兩端建設環端滑行道返回T1客運廊的停機坪，而不可再在中跑道中間橫過，故滑行時間或有稍增長。當T2客運廊及捷運系統後，部分客機會轉停T2停機坪，屆時乘客落機後須坐新的捷運系統返回一號客運大樓離開。



此外，1,415億元建造費中，機管局向乘客徵收機場建設費用以填補其中約260億元工程費，最初預計只收取到2030至31年，但因疫情料須延長收取到2033至34年，直至相關債務適數償還為止，即視乎債務狀況有機會再延長，每名乘客每買一張機票便要付90至160元機場建設費。



▼11月17日 機場渣打馬拉松：三跑道系統十公里國際賽▼



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填海新建的北跑道於2022年啟用，中跑道隨即關閉維修，以便重新編配，過去兩年機場多用北跑道作降落、南跑道作起飛。中跑道於今日重新啟用後，預料會取代南跑道成為主要起飛跑道；北跑道則維持主要做降落用途，至於南跑道則因較近貨運設施，會主力用作貨機升降。

北跑降落航班改經中跑道兩端返回至T1 滑行時間或增長

現時飛機在北跑道降落後，通常需要行約半條北跑道、接近2,000米，並穿過中跑道中間通道返回T1客運廊停機坪，返回靠近南跑道的一號客運大樓及其他停機坪，包括坐HK Express香港快運常使用的中場客運廊，滑行時間數分鐘至10分鐘。

機管局在11月17日舉行「渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」，使用的正是三跑道系統啟用前的中跑道。在未啟用前，在北跑道降落或起飛的航機，可穿過中跑道中間位置，接連T1客運廊的停機坪。(倪清江攝)

機管局表示，編配工程已在中跑道兩端興建新環端滑行道，三條跑道全面投入運作後，於北跑道降落的飛機，將可使用中跑道兩端、新興建的環端滑行道及其他滑行道，滑行至一號客運大樓或其他停機位。故此新中跑道會較南北跑道的3,800米加長425米，即總共4,225米。

有機師預料，視乎飛機泊位位置，利用中跑道兩端位置回到T1停機坪，大部分客機滑行距離會較現時稍長，再加上中跑道啟用後，每次滑行時若中跑道有飛機正在升降，都需靜候跑清空後，才可滑行回到T1停機坪。意味着乘客以後坐飛機「掂地」後，可能需要較長時間，才能「埋閘」落機。總括而言，三跑系統啟用後，乘客上落機料無太大變化。

機管局原先預計，機場建設費只會收取到2030至31年，不過因遇上新冠疫情，該局兩年前已宣布，料須延長收取到2033至34年。（資料圖片/梁鵬威攝）

不過，三跑工程也涵蓋擴建T1客運廊的二號客運大樓及靠近北跑道的T2客運廊項目。其中二號客運大樓工程較大爭議，因當時耗資達28億元，卻只用了12年便因規劃不當、須配合三跑工程而在2019年清拆重建，其擴建費用也達到165億元。

T2啟用後部分客機將遷至該處 乘客須坐新捷運往返

機管局早前預告會循序分階段啟用新客運設施，據該局最新上呈立法會文件顯示，會視乎客量是否達標，才會啟用T2客運廊，屆時部分北跑道降落客機便可分流到T2客運廊，並有新的捷運系統接載往返現時一號客運大樓。

機管局回應稱，二號客運大樓將於2025年年底起分階段啟用。當T2客運廊相關設施啟用後，部分客機料會遷至T2客運廊，屆時乘客上機落機或須透過新捷運系統，來往新的現時一號客運大樓辦理出入境手續。

機場建設費延收至2034年 每張機票貴$90至$180

影響乘客的不止是滑行時間，實際上1,415億元中的260億元、即約18%，機管局是透過向每張機票開徵機場建設費籌得。自2016年8月1日起，每名離境乘客購買機票時都被收取90至180元費用；轉機及過境客也被收70至180元。

機管局原先預計，機場建設費只會收取到2030至31年，不過因遇上新冠疫情，該局兩年前已宣布，料須延長收取到2033至34年，直至收取相關款項達標，即視乎債務狀況有機會再延長。截至今年9月，機管局總債務為1,027.1億元，與今年首季相若。