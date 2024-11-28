三跑啟用｜疫情致客量倒退13年　大灣區機場竸爭增　如何搶航點？

造價1,415億元的機場三跑道系統（Three Runway System，簡稱三跑）今日（28日，星期四）啟用，政府及機管局預期2035年起可處理每年1.2億人次旅客量。一場世紀疫情來襲，復常兩年機場仍未達到疫情前約7,000萬客量水平，首9個月只有3,891萬人次，按平均客量計算，預料全年客量只有5,000多萬人次，只是2011年水平，即等同倒退13年，機管局最新預料恢復至疫前100%，需等到明年底。



未來10年需追落後、又要趕1.2億人次旅客量目標，配合政府機場城市發展，三跑系統可謂任重道遠。惟香港機場正面臨大灣區城市機場步步進逼，客流、人手、空域甚至航點之間均有競爭，甚至是否能與內地做到空域共享、增加新移交點等也尚待商議。



如何用好三跑至關重要，有學者建議政府應借三跑機遇，多與業界商討開拓埃及和伊朗等一帶一路航點，並推動更多廉航提供香港航線，增加廉航比率。他更說，要與大灣區城市機場競爭，國泰航空表現更是關鍵；他認為政府應盡快與內地商討空域事宜，也應研加大輸入外勞及培訓人才解決人手短缺。



▼11月17日 機場渣打馬拉松：三跑道系統十公里國際賽▼



+ 47

香港國際機場三跑卜廿竹山系統於11月28日啟用。（資料圖片／梁鵬威攝）

機場處理旅客量與飛機升降次數與2011年相若

根據民航處數據，今年首9個月機場共處理3,891萬人次旅客量，以平均每月客量計算，今年總處理量或只有5,000多萬人次；至於飛機升降量方面，今年首9個月共錄得26.7萬架次飛機升降，較高峰時2019年首9個月約32萬仍少16.3%。兩組數字均與2011、2022年相若，即疫情令香港航空業倒退13年。

目標2035年旅客量翻倍至1.2億人次

機管局原料今年底能恢復到疫情前、即2019年超過7,000萬人次水平，但近日亦調低預測，料待三跑系統投入服務後、延至明年底才可達該水平，年底或只有節日高峰能恢復疫情前水平。

未來三跑須肩負鞏固香港作為國際航空樞紐責任，要達到2035年1.2億客量水平，除明年底要增加約2,000萬客量外，10年後更須翻倍達到1.2億。除了眼前目標，另一方面香港機場更要面對鄰近城市挑戰，包括大灣區城市機場的步步進逼。

廣州深圳機場急起直追 空域問題尚待解決

其中深圳機場三跑道系統即將於2026年啟用，戰略地位升格成與香港相同的國際航空樞紐，連同正在興建T3航廈及四跑五跑的廣州白雲國際機場，屆時珠三角地區將有三個國際航空樞紐，空域、航權、客源及人手之間勢必形成競爭。

尤其在空域方面，當局在興建三跑前，曾指會研與內地商討空域共享，惟至今尚未成事，而兩地自2015年新增往來港澳及華東地區名為「M503」的外圍航道和相關新管制移交點「LELIM」後，再未有增加移交點，簡單而言機場容量雖然增加，但來往廣東空域與機場之間的可用航道暫無寸進，空域問題仍待商討。

在空域、人手等問題未解決前，以至大灣區機場競爭下，三跑系統要達到目標達到每小時102架次的升降量，或較困難。根據民航處香港機場航班協調辦公室公布數據，預期三跑啟用後，每小時處理航班數量能由原來最多69架次，增至早上11時繁忙時段可達72架次；到明年7月後的夏季班表，下午2時繁忙時間航班處理量只增至73架次，即實則只較雙跑道時增加4架次。

民航處：利用衛星導航優化飛行航道 增加跑道空容量

就空域問題，民航處回應指，2004年成立的「珠江三角洲地區空中交通管理規劃與實施三方工作組」一直保持緊密聯繫和合作，共同致力制訂優化大灣區內航空交通管理和規劃措施，以善用大灣區機場的發展機遇和協同效應，工作組現正開展粵港澳大灣區機場群空域規劃研究，三方亦積極探索應用新導航技術，以推進大灣區空管運行的創新升級。

至於三跑系統的飛行程序及航道設計方面，該署稱機管局於2021年聘請了顧問公司進行三跑道系統飛行程序及航道設計，按照國際民航組織最新訂立的標準及建議而設計，並應用最新衛星導航技術和現代飛機先進的性能，使飛行航道得以優化，包括使用「所需導航性能飛行程序」，提升運行效益的同時，簡化程序設計的實施工作和增加空域容量。優化後，三跑道系統能根據實際航空需求，以循序漸進的方式大幅增加跑道容量達至每小時處理102班航班的長遠目標。

+ 4

學者料今年僅恢復至不足疫前8成 指長途航線競爭激烈

如何用好三跑系統，成為航空業、機管局以至政府重要課題。中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國接受《香港01》訪問時指，預料香港機場今年總客運量大約只有5,500萬人次，即2019年、即疫情前7,000萬人次的不足80%。

他表示，留意到近年不少人「貪平」，飛長途航線改經深圳機場出發，現時香港機場優點在於長途航線較多，但隨深圳升格及廣州擴建，必然會增加長途路線，相信大灣區城市的機場長途航線競爭會越趨激烈。不過他指留意到香港獨營的17個長途航點集中在發達城市，廣州機場9個獨營則主要涉及中東及東非城市，相信已有限度分工，建議政府盡早與深圳及廣州商討空域問題。

羅祥國倡增廉航佔比 發展埃及伊朗等一帶一路航點

羅祥國認為，趁三跑系統啟用的契機，機場應增加廉航佔比，因現時歐美機場廉航航班佔總航班超過30%，亞洲發展雖較慢，但新加坡、馬來西亞及泰國等地也都達到30%，反觀香港機場在2018及2019年只佔約12%。他稱之前曾有廉航公司開拓香港航線，但當時處理能力等問題未能成事，建議當局應積極主動聯繫該處曾申請過、未能成功的航空公司，尤其應積極拓展內地二三線城市航點。

他認為港府受疫情影響，近年在航空協議方面停滯不前，現有航權下印尼、法國巴黎等航線已飽和，在諮詢業界後應盡快商討增加航班量。他又提到廣州機場其中兩個航點埃及及伊朗，屬一帶一路國家，但港府至今仍未與其簽訂航空協議，建議開拓該兩航點，引入更多具豐富旅遊資源的一帶一路國家十分重要。

中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國認為，政府應大力發展廉航。（資料圖片/盧翊銘攝）

航空業人手荒仍待解決，早前有飛機維修業界稱人手勉強能支撐現有營運規模，再增加航班便應付不來。羅祥國稱人手問題難有其他方法解決，建議政府盡早商討引入英文水平較佳的東南亞外勞，同時加強本地培訓，填補人手空缺。

他補充，國內機票相對便宜，難免會吸引港人北上坐長途航線，樂見香港航空近日宣布重返國際市場恢復及拓展長途航線；但國泰航空能否做好變得十分關鍵，「收貴幾千蚊，服務同質素一定要做得好先留到客。」

▼11月17日 機場渣打馬拉松：三跑道系統十公里國際賽▼

