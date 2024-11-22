香港人工智能科普培訓基地成立　與院校合作預計每年培訓千名青年

百度智能雲與香港千帆科技今日（22日）舉行「香港人工智能科普培訓基地」成立典禮，將運用先進科技和創新技術，發展新質生產力，將人工智能應用的知識普及於香港大學生之中，讓更多年青人及早接觸，並在香港的創新科技生態系統中培育未來的科技人才，將與全港各大專院校合作，每年推出五期課程，預計讓千名香港青年受惠。



行政長官李家超表示，支持各界合力為香港的人工智能發展注入新的動能。香港千帆科技董事長蔡加讚表示，基地旨在向社會，特別是年輕一代進行「科普培訓」。



（左起）創新科技及工業局局長孫東、香港千帆科技董事長蔡加讚、行政長官李家超、百度集團執行副總裁兼百度智能雲事業群總裁沈抖及教育局局長蔡若蓮一同主持「香港人工智能科普培訓基地」啟動儀式。（大會提供圖片）

「香港人工智能科普培訓基地」佔地20,000平方呎，設有人工智能展廳，除了展示涵蓋各行各業的最新人工智能技術，通過深入探索產品創新、技術轉移等核心課程，並提供互動體驗，作為傳授基礎知識和實踐技能的培訓。

培訓基地計劃於2025年邀請擁有強大互聯網基礎的領先AI公司「百度」科研團隊，開展一系列教學及培訓活動；並與全港各大專院校合作，每年推出五期課程，旨在讓香港學生汲取人工智能知識，掌握實用技術，為產業創新增值貢獻力量。基地致力擴大人工科技知識普及與應用，讓更多年青人及早接觸人工智能，課程預計讓千名香港青年受惠，從而培訓出專業人才。

香港大學將成為首間合作院校，課程涵蓋AI理論基礎知識，並注重實際應用與實踐操作。培訓基地除了為學生提供模擬真實場景的實踐機會，亦會邀請國內人工智能領域的頂尖專家和學者來港舉辦專題培訓講座，並舉辦交流團讓學生到內地實地考察，與前沿專家直接交流，讓他們了解不同行業的人工智能優化與應用，做到與內地接軌。

香港大學協理副校長（教學）趙寶與香港千帆科技董事沈慧林教授及陳曦婷，正式簽署合作備忘錄，落實雙方正式合作，讓學生接觸及了解人工智能，培養他們的興趣和技能，香港大學校長張翔有出席儀式。

（左起）創新科技及工業局局長孫東、香港千帆科技董事長蔡加讚、行政長官李家超、百度集團執行副總裁兼百度智能雲事業群總裁沈抖及教育局局長蔡若蓮一同主持「香港人工智能科普培訓基地」啟動儀式。（大會提供圖片）

李家超於致辭表示，支持各界合力為香港的人工智能發展注入新的動能。他指在上月發表的《施政報告》中亦提出一系列措施，加大投資吸引市場資金，革新政府投資創科產業的思路；當局設立100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資策略性的新興和未來產業，並會優化「創科創投基金」，支持初創生態圈建設。

李家超提到百度智能雲（香港）人工智能創新中心，是新一批通過引進重點企業辦公室落戶香港的重點企業，形容培訓基地為「跨界別、跨地域的三方合作」，與當局將香港打造為國際高端人才集聚高地的目標一脈相承，將為國家高質量發展作更大貢獻。

蔡加讚於致辭時表示，百度智能雲（香港）人工智能創新中心的落成及「香港人工智能科普培訓基地」的成立，旨在向社會，特別是年輕一代進行「科普培訓」，「培訓基地將邀請百度的科研團隊，透過一系列生動的教學和培訓，將人工智能的概念植根於年輕一代的思維內，幫助香港培養創科人才。只要更多年輕人接觸到人工智能，學習到更多有關創新科技的知識和技能，對香港建設國際創科中心和智慧城市，必定起到關鍵的作用。」他期望培訓基地能優化傳統經濟的增長模式，令各行各業的經濟活動更高效、更具質量，推動香港、以至整個大灣區的新型化進程。

百度集團執行副總裁兼百度智能雲事業群總裁沈抖表示，期望依託百度在人工智能領域的深厚積累，結合數碼港的獨特定位和豐富資源優勢，共同打造一個立足香港、輻射亞太的人工智能技術生態圈，共同推動人工智能和大模型向更廣領域邁進，奠定香港國際創科中心定位。

在儀式上，在李家超及創新科技及工業局局長孫東見證下，蔡加讚、沈抖與香港數碼港管理有限公司董事局主席陳細明進行百度智能雲（香港）人工智能創新中心落成簽署儀式。