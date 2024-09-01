政府推試驗計劃　領綜援、有工作殘疾人士　每月獲發額外500元

政府在2023年施政報告提議，推行為期三年的試驗計劃，為殘疾人士提供津貼、鼓勵就業，相關試驗計劃今日（1日）推出，由關愛基金資助、並由社署負責推行，向領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外500元津貼。



政府在2023年施政報告提議，推行計劃為殘疾人士提供津貼、鼓勵就業。（資料圖片）

政府在去年施政報告提議，推行計劃為領取綜援而有工作的殘疾人士提供津貼、鼓勵就業，料6,800人受惠。

當局今日宣布，推出「有勞參與」-「鼓勵綜合社會保障援助計劃殘疾受助人就業津貼」試驗計劃，向領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外500元的就業津貼，計劃為期三年，由關愛基金資助、並由社署負責推行。

「有勞參與」-「鼓勵綜合社會保障援助計劃殘疾受助人就業津貼」試驗計劃為期三年，由關愛基金資助、並由社署負責推行。（資料圖片）

正在領取綜援並獲醫療評估為殘疾、在計算就業津貼的月份從事有收入的工作的殘疾人士不需要驗計劃提出申請，社署會根據社會保障電腦系統內的記錄，向合資格的受助人發出通知書，詳述試驗計劃的安排及各項詳情，包括發放津貼的安排。

有關津貼預計由今年12月底開始發放。津貼款項會按季以自動轉帳形式存入用以領取綜援金的有效銀行帳戶。