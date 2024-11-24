八警案｜遭誣告露宿者另案服刑完畢出獄　回到那個有陰影的「家」

2020年2月，八名警員兩度掃蕩通州街公園時，襲擊和誣告露宿者藏毒，當中六警妨礙司法公正罪成判囚。其中一名遭誣告和遇襲的露宿者阮文山，因另一宗販運冰毒案判監，今年10月底才刑滿出獄。他又回到案發地露宿，無其他容身之所，即使有陰影，他仍要回去那個「家」。

當年阮文山遇襲和家當被毀，但警員傷人、刑事毀壞罪名均不成立。阮文山回想案件，仍覺得不服氣，即使案件塵埃落定，每逢翻風落雨的骨痛，都讓他想起被誣告和受襲的陰影。

社區組織協會指，公職人員對無家者不有善情況持續多年，今次案件缺乏關鍵證據，以致未能成功全部入罪，令事主未能追討有關人士，對此感到無奈。



八警案遭誣告露宿者另案服刑完畢出獄，回到那個有陰影的「家」。（香港01製圖）

阮文山展示受傷身體部位。（廖雁雄攝）

回「家」

越南籍的阮文山來香港幾十年，可講流利的廣東話，以前曾在深水埗昌新里天橋露宿，天橋拆卸後「移居」到通州街公園。他是2020年通州街公園「八警案」被誣告和遭襲擊的事主，但亦在當年12月因販運冰毒被捕，最終罪成判監，今年10月底才出獄。

出獄後他又回到原來的「家」——對他來說有着陰影的通州街公園。

回去，是想找回昔日的朋友，下棋、聊天，但四年過去，大部份「街友」已失去聯絡。

回去，也是因為他沒有其他容身之所。

阮文山入獄前，曾有社工協助他申請體恤安置公屋，但隨着他入獄，電話簿、信件已全部遺失，亦與以前的社工失去聯絡。社區組織協會現正協助他向房屋署查詢，當日申請公屋是否仍然有效，仍待回覆。

11月7日，通州街無家者阮文山見記者，講述遭警員誣告和襲擊的經過，以及警員因誣告妨礙司法公正罪成的感受。（廖雁雄攝）

「冤痛」

11月初，即出獄後不久，阮文山在社區組織協會的陪同下見記者，談談作為當事人，看到「八警案」中六名警員妨礙司法公正罪成、襲擊及刑事毀壞罪全脫罪的感受。

在公園的「家」，阮文山不時會遇到警員巡邏，雖留有陰影但不感到害怕，亦直說警察的態度可以更好一些。

雖然案件已塵埃落定，但當日的經歷，至今仍會纏擾阮文山。他透露，自己每逢翻風落雨，都會感到「冤痛」。他沒有居所，出獄後只得回到通州街露宿，初時都有些不太好的感覺。

2020年3月3日，露宿者阮文山在深水埗通州街公園，向記者展示被警員砸爛的家當，包括膠凳、米缸。（資料圖片 / 高仲明攝）

無法確定誰施襲 三警脫襲擊罪

2020年2月4日及24日，八名曾駐深水埗警員，涉嫌在通州街公園進行反毒品行動檢查時，兩度向兩名越南籍露宿者阮文山及黎民十施襲、毁壞其家當，以及誣衊藏毒等。最終，六名被告因誣衊黎民十藏毒被裁定「意圖妨礙司法公正」罪成，而其餘涉及襲擊阮文山及毁壞其家當的傷人、刑事毀壞等罪，均不成立。

法官在判辭提到，阮文山的證供不可信，未能確認他在案發時有否被襲擊，又指即使法庭接納阮文山的確遇襲，基於他不知道誰或多少人襲擊他，案中其他證據亦不能證明誰襲擊他，故裁定三名涉襲擊的被告均罪名不成立。

2020年2月，警方兩次在深水埗通州街公園，針對露宿者的反毒品行動中，多名警員曾意圖或實際用不同物品遮鏡頭。圖為2024年10月，記者回到，找到事發涼亭的閉路電視鏡頭。（廖雁雄攝）

拒絕在刀上「打指紋」遭拖走襲擊

回憶四年前受襲經過，阮文山說，2020年2月4日當日，數名警察到他露宿的通州街公園掃毒時，要翻看他的物品，之後有人突然將一把刀放在地上，要求他觸碰該刀。

阮文山拒絕後，便遭警員拉到樹後方，被其中一名警員按在地上，而其他人向自己拳打腳踢，他面向地下，未能見到襲擊他的警員，但估計最少有三四人。他形容，自己當時「覺得好痛好似斷咗骨」、「好難抖氣」，感覺「打多幾秒就死」。他其後被帶到警署，仍感到疼痛，便要求驗傷，之後獲准保釋。

「八警案」案發與2020年2月，警方兩次在深水埗通州街公園反毒品行動中誣告露宿者，並涉嫌襲擊、砸爛他們的家當。圖為2020年3月3日，受襲的露宿者阮文山，在事發的涼亭接受訪問。（資料圖片 / 高仲明攝）

至同月24日，有警員再到場，問阮文山「冇嘢嘛?」，又問他「係咪好嬲」，之後便將他的家當打爛，包括罐頭、膠箱、豉油樽。他說不明警員目的，雖然警員掃查態度一向不佳，但從未試過損毀家當，曾向警員表示「我有罪你咪拉我囉」，但被喝收聲，「咁樣都得？我都未見過人咁做！」

2018年6月，當時在深水埗昌新里天橋露宿的阮文山，接受記者訪問，表示不願當局拆卸天橋。（資料圖片 / 黃詠榆攝）

不忿

阮文山在獄中有留意案件報道，認為法官判涉事警員無罪，全因鏡頭拍攝不到警員襲擊，「拖我入去嗰時好哋哋，出嚟就係抬出嚟」，不認同法官的理據。

根據判辭，法官認為驗傷報告未能確認他的傷勢是警員造成，但阮文山堅稱無講大話；而就法官指未能確認家當的主人，他認為對他非常不公平，「我俾人打爛啲嘢，我仲記得㗎嘛，我唔會講大話」。

案件已經告一段落，到底阮文山為何願意見記者重提事件？他未有正面告訴原因，只道出不忿的感受：「我覺得有少少唔係好開心」、「有時諗返（條氣）都唔順」、「有人話我講大話，咁講我好勞氣」。

深水埗通州街公園「八警案」判決書提及，閉路電視鏡頭拍攝到警員陳折返木涼亭和湖邊。圖為2020年3月，事發後露宿者向記者講述遭到警察暴力對待時，指出湖邊的情況。（資料圖片 / 高仲明攝）

深水埗通州街公園露宿者Le Van Muoi（黎民十），2020年2月被誣告藏毒，他在同年12月因另一宗涉嫌藏毒案被還柙期間用褲勒頸自殺身亡。2024年9月13日，誣告藏毒的「八警案」六警妨礙司法公正罪成，黎民十的朋友在通州街公園拜祭他。（廖雁雄攝）

「沉冤得雪」

至於案件中的另一位無家者黎民十，則被涉案警員誣告藏毒，其中六名警員妨礙司法公正罪成被判監。不過，公義到來已是太遲，黎民十於2020年10月因涉嫌另一宗藏毒案，還柙在小欖精神病治療中心獨立囚禁的「保護囚室」期間，全身赤裸、用褲綁結纏頸死亡，終年54歲。法醫指，情況十分罕見，而死因庭陪審團裁定，黎民十死於自殺。

八警案判決六名警員罪成後，黎民十的朋友在通州街公園拜祭他，說「終於可沉冤得雪」。

2019年冬至，康文署與防暴警在深水埗通州街公園清場，丟棄露宿者的家當。無家者入稟告政府，法庭在2022年3月29日裁定無家者勝訴，每人只獲得象徵式賠償100元。判決當日，兩名入稟者已經去世，露宿者在康文署請願。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

100元的「尊嚴」

今次是自2012年後，第三次有通州街露宿者被政府人員不友善對待而引發官司。2012年，食環署和民政署在通州街清場，40多名無家者家當被棄、事後與社協聯合控告政府。最後政府只向每位露宿者賠償2,000港元，並拒絕道歉。

2019年冬至，康文署聯同數十名防暴警員，到通州街公園「清場」，將無家者的家當當垃圾丟掉，有人失去親人的相片和飾物，有人在清場時外出上班，下班回到露宿的位置連床都不見了。無家者入稟告政府，法庭2022年裁定無家者勝訴，惟法官指無單據去證明損失物品的價值，每人只獲得象徵式賠償100元，裁決時兩名入稟人已經離世。

11月7日，通州街無家者阮文山在社區組織協會幹事吳衛東（左）、陳仲賢（右）幫助下見記者。（廖雁雄攝）

無家者政策 社協斥政府不同部門互相卸責

今次事件，反映公職人員對無家者不有善的情況，多年來未有改善。社區組織協會幹事吳衛東認為，今次案件在涉案遮擋閉路電視鏡頭下，未能取得關鍵證據，以致未能成功全部入罪，令事主不容易循民事訴訟，向有關人士追討。

另一方面，社署雖然有「暴力及執法傷亡賠償計劃」，但由於案件由發生至有裁決，已過了逾四年半時間，不符合申請須在事發後三年內提出的要求。吳衛東對事件感到無奈。

吳衛東又透露，過往十年內，社協曾多次向政府不同部門，包括勞福局、民政署，爭取無家者友善政策，惟得到的回應都是，「唔係我責任喎」，甚至社協曾約見勞福局副局長何啟明，但都未能成事。吳衛東期望，政府可以盡快落實無家者友善政策，讓沒有安身之地的無家者，有一個最小的心安之處。

深水埗通州街公園，康文署清潔前會用不同語文貼出告示，讓露宿者有時間收拾家當。（廖雁雄攝）