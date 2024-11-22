T．PARK煙囱總有機碳排放多次超標　環保署扣營運費　承辦商上訴

由環境保護署管理、首個自給自足的污泥處理設施T·PARK［源·區］，被署方發現去年10月至今年7月期間，部份煙囱的總有機碳（Total Organic Carbon）數次出現短暫超標，當中包括半小時平均濃度及每小時平均排放率短暫超出合約內的排放限值，但每日平均濃度及排放率均合乎排放標準。

環保署稱，按合約條款扣除承辦商的營運費，但承辦商對設施本身排放的總有機碳是否違反合約條款有爭議故已提出上訴，及希望釐清事件，署方指為保公正暫停公布相關數據報告，但會密切監察所有數據。



污泥處理設施T•PARK。（資料圖片/黃金棋攝）

總有機碳雖並非法定空氣質素指標，但為確保污泥處理設施T·PARK［源·區］運作良好，環保署和承辦商就T·PARK［源·區］的合約就總有機碳定下排放標準，並會定期監察及公布數據。

環保署今（22日）公布，在去年10月至今年7月的監察期間，分別數次留意到T·PARK部份煙囱的總有機碳出現短暫超標情況，因此作深入調查。該署稱，留意到T·PARK部份煙囱的總有機碳數據數次出現情況短暫超過標準，當中包括半小時平均濃度及每小時平均排放率短暫超出合約內的排放限值，但每日平均濃度及排放率均合乎排放標準。

污泥處理設施T•PARK。（資料圖片/黃金棋攝）

環保署稱按合約條款扣除承辦商的營運費，但承辦商對設施本身排放的總有機碳是否違反合約條款有爭議，承辦商已就着環保署的調查和罰款提出上訴，亦就有關情況進行調查及嘗試提供補充資料，希望釐清部分總有機碳監測數據出現短暫超標原因。

該署指，為保持調查公正，會暫停公布這段時期內的數據報告，但仍然密切監察所有數據，數據亦顯示其他的參考排放數值，包括二噁英、微粒、氮氧化物和其他排放參數，都符合標準和要求。

該署補充，最後一次出現問題的監察數據在本年7月內錄得，現在有關事件已進入最後調查和總結階段，一經完成後會重新上載有關期間內的所有數據報告。