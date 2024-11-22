即棄塑膠首月執法　43宗投訴涉酒店食肆　2個案沒改善收書面警告

管制即棄塑膠新法例4月實施後，為期半年的適應期10月21日結束。環保署今日（22日）表示，過去一個月派員巡查在適應期內約160間不合規的源頭銷售店鋪，跟進其改善進度，發現所有已符合新法例要求。至於酒店和食肆，署方則接獲共43宗投訴，經調查後，絕大部分已作更正，只有兩宗個案仍未有具體行動改善，環保署已發出書面警告，要求負責人在10個工作天內作出改善，否則會發出定額罰款通知書。



署方亦表示，市民和業界的日常生活已配合法例而改變，自攜可重用餐具和「走塑」文化亦逐漸在社會中傳播，證明新法例已取得一定成效。



發言人表示，在新法例適應期內，署方安排人員巡視香港逾47,700間餐飲食肆、零售店和酒店賓館，並向業界提供各種支援工作。隨着適應期結束，署方在過去一個月派員巡查在適應期內約160間仍未合規的源頭銷售店鋪，跟進其改善進度，並發現全數店鋪已符合新例要求。

發言人亦指，有關下游的酒店和食肆的違例情況，在過去一個月內，署方共接獲43宗有關投訴，並已就所有投訴個案作出調查，絕大部分違例個案已作出更正。當中有兩宗個案在進一步巡查時仍未有具體行動作出改善，環保署已發出書面警告，要求負責人在10個工作天內作出改善，否則會發出定額罰款通知書。

發言人表示，在新例實施一個月後，社會整體已大致合規，認為公眾在社會層面已見到綠色減廢生活文化的開端，而業界亦逐漸適應新法例的要求，在業務上作出相應配合。至於適應期過後，業界積極配合新例停止售賣或提供受管制的即棄塑膠產品，市民在日常生活中使用有關產品的習慣亦有所改變，連鎖食肆更有逾8成顧客不需要外賣餐具，估計新法例每年平均可為香港減少逾6千萬套即棄餐具。

當局感謝市民和業界的大力支持和積極參與；此外，市民和業界的日常生活已配合法例而改變，自攜可重用餐具和「走塑」文化亦逐漸在社會中傳播，證明新法例已取得一定成效。

發言人提醒，法例只是一個工具，推動社會認同和建立「走塑」文化才是政府的最終目標，要改變人的生活習慣並不容易，單靠政府推動不會成事，需要整體社會的支持。發言人亦呼籲，所有認同這個目標的持份者合力參與，鼓勵他人改變生活習慣，由邁向「走塑」開始，推動香港綠色低碳生活文化。