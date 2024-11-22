即棄塑膠首月執法　43宗投訴涉酒店食肆　2個案沒改善收書面警告

撰文：陳蓁誼
出版：更新：

管制即棄塑膠新法例4月實施後，為期半年的適應期10月21日結束。環保署今日（22日）表示，過去一個月派員巡查在適應期內約160間不合規的源頭銷售店鋪，跟進其改善進度，發現所有已符合新法例要求。至於酒店和食肆，署方則接獲共43宗投訴，經調查後，絕大部分已作更正，只有兩宗個案仍未有具體行動改善，環保署已發出書面警告，要求負責人在10個工作天內作出改善，否則會發出定額罰款通知書。

署方亦表示，市民和業界的日常生活已配合法例而改變，自攜可重用餐具和「走塑」文化亦逐漸在社會中傳播，證明新法例已取得一定成效。

發言人表示，在新法例適應期內，署方安排人員巡視香港逾47,700間餐飲食肆、零售店和酒店賓館，並向業界提供各種支援工作。隨着適應期結束，署方在過去一個月派員巡查在適應期內約160間仍未合規的源頭銷售店鋪，跟進其改善進度，並發現全數店鋪已符合新例要求。

發言人亦指，有關下游的酒店和食肆的違例情況，在過去一個月內，署方共接獲43宗有關投訴，並已就所有投訴個案作出調查，絕大部分違例個案已作出更正。當中有兩宗個案在進一步巡查時仍未有具體行動作出改善，環保署已發出書面警告，要求負責人在10個工作天內作出改善，否則會發出定額罰款通知書。

發言人表示，在新例實施一個月後，社會整體已大致合規，認為公眾在社會層面已見到綠色減廢生活文化的開端，而業界亦逐漸適應新法例的要求，在業務上作出相應配合。至於適應期過後，業界積極配合新例停止售賣或提供受管制的即棄塑膠產品，市民在日常生活中使用有關產品的習慣亦有所改變，連鎖食肆更有逾8成顧客不需要外賣餐具，估計新法例每年平均可為香港減少逾6千萬套即棄餐具。

當局感謝市民和業界的大力支持和積極參與；此外，市民和業界的日常生活已配合法例而改變，自攜可重用餐具和「走塑」文化亦逐漸在社會中傳播，證明新法例已取得一定成效。

發言人提醒，法例只是一個工具，推動社會認同和建立「走塑」文化才是政府的最終目標，要改變人的生活習慣並不容易，單靠政府推動不會成事，需要整體社會的支持。發言人亦呼籲，所有認同這個目標的持份者合力參與，鼓勵他人改變生活習慣，由邁向「走塑」開始，推動香港綠色低碳生活文化。

01實測｜4食肆拒消委會自備餐盒　今接受走塑　部份須自行打包走塑丨深水埗美食廣場仍有兩食店違規用膠碗　員工：用完就用紙碗走塑適應期完丨旺角兩飲品店疑違規用膠飲管　內地品牌：唔識規矩走塑適應期結束丨黃傑龍稱餐具替代品增　死線後違規應絕無僅有走塑適應期結束丨回收場街邊拾獲大批發泡膠餐盒：塞滿一架Van仔走塑適應期結束丨環保署長晤酒店業讚有環保意識　前DO黃智華亮相走塑適應期結束丨多間手搖飲品店換紙飲管、紙杯　店員：有漿糊味
環保署
環保
走塑生活