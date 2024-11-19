Black Friday黑五優惠2024｜7大著數　Amazon免運＋迪士尼酒店6折

Black Friday 2024優惠｜2024年的Black Friday黑色星期五是在11月29日，為了迎接這個子，不少網店、平台都已經開始做優惠！當中最抵的優惠有HK$1搶護膚品、迪士尼酒店6折、深圳酒店75折起！今次《香港01》「好食玩飛」將會帶大家看看黑色星期五有什麼優惠！齊齊慳到盡！



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已經計劃明年外遊，不妨在黑色星期五優惠搶先訂酒店（Trip.com）

Black Friday 2024優惠【1】Trip.com

臨近年末，不少人都開始預訂來年的行程，想訂到價格划算的機票、酒店，就要留意Trip.com黑色星期五優惠。現時在Trip.com預訂指定深圳酒店、廣州酒店及珠海酒店指定房型回贈即可享額外賺5%Trip Coins回贈，預訂機票／高鐵同時訂酒店，更可享高達25%住宿優惠。

Trip.com亦有推出感恩節優惠，購買禮品卡最高可以回贈$120，優惠期2024年11月28日。

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Black Friday 2024優惠【2】Agoda - 至11月25日

還沒有為行程預訂住宿，不妨看看Agoda！即日起至2024年11月25日都有優惠，Agoda將放出大量超優惠的折扣房間，熱門的旅行地點如泰國、台灣、日本、韓國都有份。酒店最遲的入住日期至2025年2月9日，超出此入住日期的酒店客房將恢復原價。

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以東京銀座巴赫大酒店 (Hotel Grand Bach Tokyo Ginza)為例，可以享有49折，原價每晚HK$5,516，優惠後只需HK$2,693。而格蘭比亞大阪維斯奇歐酒店 (HOTEL VISCHIO OSAKA by GRANVIA)，原價每晚為HK$4,028，優惠後低至$1,022。優惠房間售完即止。

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Black Friday 2024優惠【3】klook

已經準備好出發去旅行，想深度體驗當地文化，不妨預約一些當地的TOUR！KLOOK最近便推出了「秋之日本觀光」優惠，全線相關產品可獲9折，「出發去澳洲」都勁減HK$300，即日起至11月30日！至於今年的Black Friday優惠就有待公布，記得密切留言本頻道更新！

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Black Friday 2024優惠【4】booking.com - 至2025年1月7日

全球參與活動的住宿由即日起至2025年1月7日期間預訂可享年末優惠，至少85折或更優惠。

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Black Friday 2024優惠【5】Strawberrynet - 至2024年12月1日

專門售賣美妝產品的電商平台Strawberrynet，也推出了黑色星期五大優惠，黑色星期五精選商品低至3折，由11月25日開始至11月29日（黑色星期五當天），每日中午12:00都有一款$1即搶賞商品，當中包括Clarins去角質面膜、Clinique潔膚水1號、Filorga煥顏面膜等等，其他商品更低至8折！

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Black Friday 2024優惠【6】Casetify

人氣手機殼品牌Casetify也有BLACK FRIDAY優惠！官網限定VIP選用優惠碼「BF24VIP」，專享買1件享85折、買2件享75折、買3件享7折。

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Black Friday 2024優惠【7】Amazon - 2024年11月21日至12月3日

如果喜歡購買電子產品，就不能錯過每年Amazon的黑色星期五，今年Amazon Black Friday時間長達兩星期，在香港時間11月21日下午3時開始、至12月3日下午3點，一共12天。不少電子產品的大品牌，例如Samsung、Lenovo、Acer等等，就連Apple都會有優惠。而且大部份Amazon的商品更可以免運費直送到香港，即使沒有直送優惠，也可以改用集運公司轉寄回港，連運費都有著數！

Black Friday 2024優惠【8】迪士尼酒店

聖誕節不妨在迪士尼感受一下氣氛。（迪士尼酒店官方圖片)

聖誕節不少人都喜歡到迪士尼感受一下節日氣氛，由11月19日起以期間限定的Black Friday酒店優惠預訂指定酒店客房，可享實時房價六折優惠入住度假區酒店。

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