迪士尼米奇創夢家銅像一周年　近百義工夥慈善團體升級再造電話袋

為慶祝華特･迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」於香港迪士尼樂園登場一周年，樂園特別攜手聖雅各福群會升級再造中心，舉辦「華」麗升級工作坊。活動有近100名迪士尼義工參與，在聖雅各福群會支持的復康人士擔任小導師的協助下，將工程圍板帆布物料裁剪，並巧妙利用演藝人員的舊雨衣作為內層和肩帶，經過各人的巧手細心縫製，變身為既實用又有意義的電話袋。



為慶祝華特･迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」於香港迪士尼樂園登場一周年，樂園特別攜手聖雅各福群會升級再造中心，舉辦「華」麗升級工作坊，將工程圍板帆布物料變身為既實用又有意義的電話袋。

為慶祝華特･迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」於香港迪士尼樂園登場一周年，樂園特別攜手聖雅各福群會升級再造中心，舉辦「華」麗升級工作坊，將工程圍板帆布物料變身為既實用又有意義的電話袋。

為了讓每位參與者都能輕鬆製作，工作坊特別採用刀模機裁剪布片，並以鈕扣組裝，不僅提升製作效率，也讓復康人士更容易參與其中。參與工作坊的復康人士紹基表示，很高興能「在全世界最開心的地方」擔任小導師，分享自己的技能和經驗，並看到大家用心製作精美的電話袋，讓他感到十分欣慰。

香港迪士尼樂園度假區設計及演出質量創意發展總監潘素齡表示，團隊在設計工程圍板時，就已考慮到將其帆布物料升級再造，並加入米奇頭像、城堡等迪士尼元素，讓布料更具觀賞性。她表示「加入米奇頭像、城堡、『Dream Makers』字樣的迪士尼元素暗花圖案，增加布料的可觀性，希望日後可締造一份具意義且可持續的紀念品。」

香港迪士尼樂園度假區設施服務部總監傅志榮補充，樂園一直致力於環保和可持續發展，這次與聖雅各福群會合作，將圍板布料升級再造，展現了樂園的環保承諾。而在工作坊期間，香港迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添，帶同米奇、米妮到現場為各位打氣。

近年愈來愈多人關注環境保護等議題，聖雅各福群會升級再造中心教育經理謝雲泉則表示，透過升級再造賦予廢物新生命，可以有效減輕環境負擔，而香港迪士尼的設計品質佳、富有故事性，十分適合升級再造，延續物品原本的意義。

這次工作坊不僅推廣了綠色生活，更建構了共融社區，讓迪士尼義工和復康人士共同參與，創造出既實用又充滿意義的電話袋。