中環廚魔名人坊現址結業　兩登米芝蓮一星　店方：努力尋找新機遇

在2022年開業，短短兩年兩度榮登「香港澳門米芝蓮指南2024」一星餐廳的中環雲咸街「廚魔名人坊」宣布，下周六（30日）將迎來現舖址的最後營業日，並指，團隊一直努力尋找突破，尋找新的機遇，當中包括另覓新舖址，新的環境，為「廚魔名人坊」揭開嶄新一頁。



主打高檔粵菜 2022年開業 疫情促成合作

主打高檔粵菜、由「名人坊」鄭錦富（富哥）和「廚魔」梁經倫（Alvin Leung）合辦的「廚魔名人坊」，在《香港澳門米芝蓮指南2023》首次獲評為一星。當日談及合作，梁經倫稱已認識鄭錦富十多年，一直欣賞對方粵菜手藝，碰巧疫情期間，鄭錦富的餐廳結業，眼見有機會，馬上邀請對方，促成合作。

至於鄭錦富是傳統粵菜師傅，梁經倫則擅長創新料理，餐廳以粵菜為主，但會加入創新元素，例如加入一些粵菜不會落的調味料等。餐廳的「廚魔三寶」及「糯米龍蝦球」，都十分受歡迎。

廚魔Alvin Leung（左）在2023年受訪時表示，疫情時鄭錦富（右）所在餐廳不幸關閉，故把握機會邀他合作，又指對「廚魔名人坊」開業首年獲米芝蓮肯定感開心。（資料圖片/盧翊銘攝）

中環雲咸街現舖址11.30最後營業日

「廚魔名人坊」在社交平台稱，下周六將迎來現舖址的最後營業日，稱當日是大家最後一次在此情此景聚首的機會，又指自2022年開業以來，感謝每一位一直支持他們的顧客，期待不久的將來，能與大家分享我們的新動向

貼文稱從名人坊到廚魔名人坊，從米芝蓮一星到二星，這段旅程從2010年開始，而近來團隊一直努力尋找突破，尋找新的機遇，當中包括另覓新的舖址，新的環境，為廚魔名人坊揭開嶄新一頁。