北角結業Cafe舖流拍後500萬沽 較早前拍賣開價更低 七年蝕足55%
撰文：李明珠
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零售市道慘淡，部分店主經營不善，大幅蝕讓出售舖位。北角東發大廈一間地舖早前透過私人拍賣行推出，以蝕讓價開價580萬元，最終仍然流拍。該舖最新在準備進行第二次拍賣時，成功獲新買家洽購，並獲議價減至500萬元售出，不過原業主最終慘蝕600萬元，樓價大幅貶值55%。
據了解，原業主於7年前買入舖位後自主經營一間咖啡店，近月決定結業離場。
上述物業為北角錦屏街東發大廈B座地下28號地舖，建築面積約391平方呎，鄰近北角地鐵站。
地舖現狀為一間咖啡店，附帶簡單裝修，設有吧台及廚房，樓面位置約可提供十多位客人入座。物業早前推出拍賣，開價580萬元，折合呎價14,834元。據悉，當日拍賣時曾獲一位準買家出價620萬元，不過依然未到價被收回。
第二次拍賣前售出、低於第一次拍賣時買家出價
後來舖位準備第二次推出拍賣，不過於近日獲新買家洽詢，最終減至500萬元成交，累減80萬元。更較第一次拍賣時的買家出價低出120萬元或19%。
↓↓東發大廈B座地下28號地舖↓↓
經營不善、店主決定蝕讓賣舖
據了解，業主為咖啡店的店主，疫情期間生意不錯，當時每月可賺十多萬元營業額。但近年生意卻下滑，感到難以繼續經營下去，決定結業並將店舖蝕讓出售為求套現。
業主於2017年以約1,100萬元購入地舖，並一直經營咖啡店，持貨7年，現成交價較買入價勁蝕600萬元，蝕幅高達55%，樓價蒸發超過一半。
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