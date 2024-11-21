泰昌餅家九龍分店全線結業　全港執剩6間　新加坡有12分店贏香港

有70年歷史香港老字號、現為稻香集團旗下的「泰昌餅家」，紅磡分店貼出告示，指分店因租約期滿，已於周日（17日）結業，並指示顧客可移玉步至青衣分店光顧。泰昌餅家曾受前港督彭定康喜愛，更獲大讚為「世界上最好味的蛋撻」，高峰時在全港有多達28間分店，目前剩港島區及新界區共6間分店，在新加坡卻有12間店仍然營運。



近日有網民發現，泰昌餅家紅磡分店已於本月17日結業。（Google地圖）

根據泰昌餅家的官網資料，「泰昌」於1954開業年，首間店舖位於中環擺花街蘇豪區，馳名的食品包括曲奇皮蛋撻、沙翁與菠蘿包等，其中出爐蛋撻深受前港督彭定康喜愛，更獲稱讚為「世界上最好味的蛋撻」。

2007年，泰昌餅家被稻香集團收購股權，兩年後，稻香再增持泰昌股權至80%，成為單一最大股東，現時是稻香集團旗下。旅遊發展局亦有在網站上推介，形容該品牌多年來，被香港旅遊指南和網絡推薦為香港必吃美食，享譽全球。

資料顯示，泰昌餅家高峰期共有28間分店，遍布港九新界，其後逐年減少。至近日有網民發現泰昌餅家紅磡分店貼出告示，寫着該分店因租約期滿，最後營業日為11月17日，又指顧客可轉到青衣城分店繼續光顧，意味着九龍分店全線結業。

泰昌餅家在香港的業務逐年萎縮，根據其網站資料，最新只餘下6間，分別於港島及新界區，但泰昌在新加坡的分店反而較香港多，共有12間，足足是香港的兩倍。