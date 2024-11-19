47人案判刑｜官指35+計劃若繼續禍害深遠　斥戴耀廷在提倡革命

民主派47人於2020年所辦初選，並提出若他們能取得「35+」議席，會否決預算案，迫令政府回應五大訴求，甚至推翻特區政府。隨著45人串謀顛覆政權罪成，多名被告求情時都稱，這計謀注定失敗。但法官判刑時不認同這說法，並指被告們花大筆資金籌劃這次選舉，舉辦活動時又沒有稱這是學術活動，或一定不會達成功，61萬選民更不會有這想法，故拒納辯方所言，並指若這謀劃繼續進行，其禍害深遠，嚴重性不止於推翻特區政府。法官又指戴耀廷提出的「攬炒十步曲」想法極端，認為戴在提倡革命。



袁嘉蔚是其中一個在求情時指計劃注定失敗的被告。（資料圖片／羅君豪攝）

所有參選人都是積極參與者

法官在判辭指，所有初選的參加者都盡心盡力，無論是組織者、參加的政黨和個別參選人，都花費心機和時間，務求令謀劃成功。參選人提供支持和積極參與，在謀劃中不可或缺，因此屬《國案法》刑罰三級制中的積極參加者類別。法官認為若謀劃繼續進行，其禍害深遠，其嚴重性不止於推翻特區政府。

兩名組織者對謀劃成功抱樂觀態度

就案中多名被告求情稱強調，即使不考慮有參選人被取消資格和該屆立會選舉延期，民主派亦未能取得足夠議席，因此涉案的謀劃注定失敗。法官指，肯定的是所有參加者都盡心盡力，務求令謀劃成功，而其中兩名組織者更對此抱樂觀態度。

法官指民主派辦初選時花大量經費，又開記者會，又辦論壇，不認為他們指是注定失敗。（資料圖片）

組織者曾開記招協調會及選舉論壇

法官續指，組織者花費大量金錢和時間，去舉行記者會，籌辦協調會議和選舉論壇。他們聘用公司進行民調，亦透過眾籌籌集資金。多個政黨亦舉行高層會議，討論選舉策略和揀選參選人，獨立的參選人則召集義工協助。

參選人準備傳單口號亦需取得提名

各參選人精心準備其宣傳單張、選舉口號，亦需取得足夠提名的簽名，並向組織者支付按金。凡此種種，都證明所有人參選人都希望初選成功。此外，參選人曾深入討論替補機制，盤算日後可能發生的情況。而沒有參選的吳政亨，為刊登廣告宣傳其「三投三不投」運動，則花費不少。

法官指沒有參選者參與，計劃難成事，故認為全部都是積極參與者。

法官又認為，有61萬名選民參與，認為他們不會認為計劃是注定失敗。（張浩維攝）

61萬選民不認為謀劃注定失敗

法官認為，涉案謀劃並非注定失敗。沒有參選人向選民表示，初選只是學術活動(academic exercise)，一定不能達成「35+」，而61萬名投票的選民亦也不是這樣想。法官因此拒絕辯方指謀劃注定失敗的說法。

部份被告受戴耀廷誤導

此外，部份被告稱因戴耀廷多番保證，他們因此於案發時不知道涉案謀劃屬違法。法官指，接納部份被告受戴的誤導，因法律的無知才以身試法，除了戴本人及楊岳橋，因為兩人都是律師，明顯不是出於法律的無知而犯案，兩人亦堅定推動無差別否決財政預算案。

法官指楊岳橋(圖右二)在2020年3月的記者會的言論激進。(資料圖片)

法官接納部份被告是被戴耀廷誤導，以為沒有違法。（資料圖片）

楊岳橋記者會上措詞強硬立場激進

法官續指，戴耀廷的「攬炒十步曲」想法極端，而且他在多個月內多篇文章，法官認為他是提倡革命（Advocated for a revolution）。而楊岳橋在公民黨的記者會發言時，措詞強硬，立場激進。

若計劃繼續嚴重性不止推翻特區政府

此外，法官認為考慮控罪的嚴重性時，可衡量多個因素，包括計劃的程度、使用的手法、參選的人數、潛在和實際的後果。在本案中，初選的參選人提供支持和積極參與，他們在謀劃中是不可或缺，因此屬積極參加者的類別。若謀劃繼續進行，其禍害深遠，其嚴重性不止於推翻特區政府。

45名被告判刑

初選案時序。(詳看下圖)

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案情回顧（詳看以下４文）

16名不認罪被告兩人脫罪的裁決理由。

45名罪成被告的求情。

31名認罪被告

戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告

吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

兩名被告脫罪

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

他們全被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們在2022年參與戴等人籌辦的泛民派初選時串謀顛覆國家政權。

案件編號：HCCC69-70/2022