47人案判刑一片看清｜深入解讀判辭 四年過去 誰有悔意誰不求情
撰文：勞顯亮 李穎霖 梁祖饒 朱幼麗 朱棨新 陳曉欣 江麗盈 翁鈺輝 梁偉權
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民主派初選47人被控《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，11月19日於西九龍裁判法院判刑，刑期從4年2個月到10年不等。
被指是計劃大腦兼主要推手的戴耀廷判得最重，被判囚十年；其次是不認罪的何桂藍、鄒家成，分別判7年9個月及7年。
《香港01》製作了專題影片，解讀判辭、法律觀點、整理各個被告的刑期及現況，以及各方反應。
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