琴行女職員患甲亢後遭解僱　官指僱主而就情感及收入損失賠14.3萬

琴行女客戶服務主任在試用期確診甲狀腺機能亢進症，她向經理請病假時，經理稱：好難無限期等你好番。她在試用期期滿前一星期被解僱。女職員透過平機會控告琴行，案件在區院審訊時，琴行未派代表出席，法官裁定女職員勝訴，並認為琴行須就女職員的情感、收入損失及訟費等，合共賠償14.3萬元。



申索人陳詠琴，答辯人為第一流行鋼琴教室有限公司。答辯人曾出席調解，其後收到法律文件後沒有回覆。

申請人陳詠琴透過平機會向前僱主申索，獲賠14.3萬元。（資料圖片/江麗盈攝）

告知病情後試用期滿前一周被解僱

陳於2022年5月12日到琴行任客戶服務主任，原本於同年8月滿試用期。她於7月25日身體不適求診，被診斷患「甲狀腺機能亢進症」，同月26至29日告病假，琴行的一名姓梁經理透過WhatsApp回覆陳稱：「(沙田分店)總要有個人，好難無限期等你好返(番)」。陳按照醫療證明書再請7日病假，並告知將長期服藥及需定期抽血檢驗。梁於8月2日致電告知陳以7天通知解僱她。

陳受僱期間表現理想未接投訴

法官梁國安稱，陳受僱期間表現理想，未有接獲投訴，她告病假後，遭經理於試用期滿前解僱，指琴行為避開陳過試用期後須付1個月代通知金。陳當時承受著病情的擔憂，卻受到歧視對待。申索過程開展後，琴行以漠視態度面對，令陳需重溫不快經歷，惟念這是一次性事件，認為琴行需就陳的情感損失、收入及訟費賠償。

案件編號：DCEO3/2024