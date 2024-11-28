獸醫為狗注射時涉襲犬令其昏迷15分鐘　官斥違背專業判囚3個月

獸醫涉所為狗隻打心絲蟲針時，用金屬摺梯推撞狗隻，並用梯腳插向其嘴，令牠滿口血和失禁，再扯高狗帶令牠昏迷 15 分鐘。獸醫否認殘酷對待動物受審，並稱只是想故定狗隻為牠打針。裁判官溫紹明今（28 日）在西九龍裁判法院裁決時指，閉路電視拍到被告情緒失控，並向狗隻大叫，狗隻沒有攻擊動作並極度驚惶，不接受被告的辯解，裁定他虐畜罪成。又指被告作為獸醫，作出這樣的行為是違背其專業，對生命不尊重，判他入獄3個月。



被告謝皓鈞（31 歲，獸醫）被控於 2023 年 6 月 2 日，在荃灣「一愛寵治療中心」殘酷地打、惡待及驚嚇一隻狗，導致該狗隻受到不必要的痛苦。

被告謝皓鈞在西九龍法院被裁定虐畜罪成，被判囚3個月。(資料圖片)

獸醫助理見狀告知診所負責人

案情指，被告為狗隻打心絲蟲針時，用金屬摺梯推撞牠，另用梯腳插向其嘴巴，導致牠「成口都係血」和失禁，再扯高狗帶使牠昏迷 15 分鐘。在場獸醫助理見狀後告知診所負責人，被告遭即時解僱及被捕。控方指狗隻打針時反抗僅條件反射，被告行為過激，導致狗隻受傷和受驚。

被告辯稱案發時拿金屬摺梯，是想固定狗隻的位置，盡快為牠注射，防止牠攻擊或撞向鐵籠的其他寵物。

官指片段所見被告憤怒兼情緒失控

裁判官溫紹明裁決時指，根據閉路電視片段，被告一直用金屬摺梯指向狗隻，並多次用摺梯撞向狗隻，甚至直接插隻其嘴，動作不似想令狗隻冷靜。溫官又指，影片所見被告不僅憤怒，情緒更非常失控，他對狗隻大聲叫喊：「你同我鬥惡？」

官指狗隻無攻擊反而失禁

官續指，狗隻注射時感到痛楚而掙扎是可理解，但片所見，牠沒有攻擊反而失禁，明顯在極度惶恐之中，加上牠一直套著口罩和頸罩，即使攻擊，對被告的傷害不大，認為被告只是誇張其攻擊性，為自己開脫，認為被告施暴是為洩憤。

狗隻已完全康復

辯方求情指，涉案狗隻在事發後一天，情況已好轉，沒有嚴重傷勢，現已完全康復。被告曾在另一獸醫診所工作，未有收過投訴。

狗主把狗隻交到獸醫手中是很大的信任

溫官判刑時指，本案的嚴重性並非在於狗隻的傷勢，而是他遭到獸醫的殘酷對待，認為告行為違反操守，亦違反狗主對他的信任。被告身為專業人士，有責任是好好對待病人，動物就猶如一個年幼的病人，受傷害亦不懂得反抗和投訴。狗主把狗隻交託到獸醫手中，是很大的信任，且該犬剛從倉庫救回來，但未受人類馴養，獸醫更應給予更多照顧。

案件編號：WKCC5063/2023