肉毒桿菌中毒｜愛靚港男內地友人家中注射後眼瞼下垂 到醫院求診
撰文：林遠航
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衞生署衞生防護中心今日（28日）公布，一名55歲過往健康良好的男子，本月初在內地一位朋友的家中接受肉毒桿菌毒素注射後，出現重影、眼瞼下垂、發音困難、咀嚼困難和吞嚥困難，到荃灣港安醫院求診後，同日入院。臨床診斷懷疑他因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。中心正展開調查，並呼籲市民只應由註冊醫生處方和注射肉毒桿菌毒素。
病人稱未能確定有關注射人員的專業資格
衞生防護中心表示，個案涉及一名55歲男病人，他過往健康良好。根據病人提供的資料，他於本月3日到內地，在一位朋友的家中接受報稱為肉毒桿菌毒素的注射，但未能確定有關注射人員的專業資格。
及至本月17日，該男子開始出現重影、眼瞼下垂、發音困難、咀嚼困難和吞嚥困難。他兩日後到荃灣港安醫院求診，同日入院。臨床診斷懷疑病人因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。病人接受治療後已經出院。
中心指，已將個案通報內地有關當局；流行病學調查仍在進行中。
衞生署：消費者應了解醫生全名 並在註冊醫生名單
衞生署發言人表示，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。
發言人又提醒市民，在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。
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