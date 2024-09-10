即食雞胸肉易藏肉毒桿菌嚴重可致命！真空都冇用　多做1步減風險

現代健身風氣盛行，超市便利店都會賣「即食雞胸肉」。營養師提醒，真空包裝食品最好加熱再食用，尤其肉品因低酸性pH通常大於5，適合肉毒桿菌生長，且真空包裝無氧狀態下，肉毒桿菌更可易存活。



近年來因為運動風潮、低GI飲食崛起，超市便利店架上有香草、麻辣、五香、泰式等一堆雞胸肉口味任君挑選。對此，台灣營養師蔡正亮在臉書粉專「蔡正亮營養師專欄教室」發文分享，有個朋友每次爬山都會帶一包即食雞胸肉，並表示：「我知道加熱後比較好吃，但我覺得加熱後沒有立刻吃完，會壞掉。所以乾脆我就冷著吃，且包裝上面也說，打開即可食用。」

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蔡正亮提醒「喜歡冷著吃超商雞胸肉的民眾」，雖然雞胸肉是真空包裝可以保存肉的品質、隔絕空氣與外物入侵、減少細菌入侵，而且註明「打開即可食用」，但「不怕一萬，只怕萬一」。

當時蔡正亮抓起地上的沙及土壤，跟朋友說：「你知道嗎？有一種廣泛存在自然界的菌，叫肉毒桿菌，這塊土壤也許就藏著這些菌種。說到肉毒桿菌，特性是不愛空氣，不耐酸，但卻怕熱。你手上的真空包裝雞胸肉，包裝上固然寫，請冷藏，打開後即可食用，但食品業者的加工過程，一旦疏忽，遭受污染，就可能潛藏風險。重點是，肉毒桿菌會產生休眠的孢子，以躲過外界的攻擊，更容易在真空包裝食品裡。特別是低酸性的食品，如肉品、醃漬蔬菜。」

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蔡正亮進一步指出2大風險因子，首先是真空肉品因低酸性，pH通常大於5，適合肉毒桿菌生長；二是真空包裝不含氧氣，無氧狀態下正中下懷，肉毒桿菌更可易存活。

即便我們知道，超商賣的雞胸肉包，已經煮熟，放在冷藏櫃，冷藏條件很好。但食用前，最好還是再經過加熱再食用，最有保障。蔡營養師我真的不是開玩笑。尤其真空包裝肉品，低酸性+無氧狀態，是幫助肉毒桿菌生存的極大條件。

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蔡正亮補充，肉毒桿菌產生的毒素是神經毒素，遠比其他的有害菌，大腸桿菌、沙門桿菌更危險幾十倍。神經毒素，可以麻痺神經，使肌肉喪失功能，中毒者無法吞嚥，甚至呼吸功能都有影響，危及生命安全。「所幸，肉毒桿菌產生的毒素不耐熱，經加熱後，都能夠破壞。」

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