李慧琼：爭取來港簽證便利化　冀恢復一簽多行　延長商務簽證

內地居民赴港澳購物免稅額提高，全國人大常委李慧琼再次感謝中央對香港各界的關心和支持，又指得來不易。她表示會繼續向中央爭取來港簽證便利化，例如考慮大灣區城市一周多行，逐步恢復一簽多行、及延長商務簽證等。



全國人大常委會會議於本月25日至28日在北京舉行，李慧琼指會議表決通過5項法律及決定。就《突發事件應對法》，她表示不會直接適用於香港，但希望中央支持香港與其他大灣區城市進一步加強應急機制上的合作。



全國人大常委李慧琼指《突發事件應對法》不會直接適用於香港，但希望中央支持香港與其他大灣區城市進一步加強應急機制上的合作。（馮子健攝）

望加強大灣區城市應急救援能力

全國人大常委會今次會議表決通過《突發事件應對法》、《農村集體經濟組織法》、《國境衛生檢疫法》、《會計法》、國務院在海南自由貿易港暫時調整《適用食品安全法有關規定》的決定。

就《突發事件應對法》，李慧琼表示不會直接適用於香港，但香港都要準備與其他城市共同應對突發事件，特區政府已經在應對突發事件方面與廣東省政府建立健全機制，希望提高整體應急救援能力，冀中央支持設立應急動員協調機制進一步加強合作。

望放寬文物在港展出限制

5項法律處於二審階段並公開徵求意見，包括《金融穩定法》、《學前教育法》、《治安管理處罰法》、《文物保護法》、《礦產資源法》。

就《文物保護法》，李慧琼表示，該法律顯示國家對於文物保護十分重視，人大常委委員長趙樂際表示要讓文物活起來。李認為，中央支持香港作為中外文化交流中心，不同旅客在故宮、M+都是了解文化。

不過，她指出香港屬於境外，文物運送嚴格限制，例如允許文物只能借出展覽3年、1級文物整體比例不能超過所有借出文物的20%。她希望放寬文物限制，讓一級文物都可以酌情在港展覽，以加強香港的交流角色。

此外，李慧琼再次感謝中央提高內地客免稅額至15000元，安排是得來不易，期望幫助香港成為內地旅客外遊首選目的地，會繼續與不同界別溝通，留意措施落實情況，適時向中央反映，又指會繼續向中央爭取來港簽證便利化，包括逐步恢復一簽多行，讓大灣區居民來香港更便利，至於商務簽證方面、她希望延長簽證至2至3年及放寬逗留時間。

對於深中通道星期日(30日)通車，李表示對粵西、深圳、香港連結貢獻力量，期待開通令大灣區交流更加緊密。