港大深圳醫院、澳門山頂醫院病人明起可經跨境救護車直送香港公院

香港政府聯同廣東省和深圳市政府以及澳門政府明日（30日）正式推出為期一年的「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，首階段先實行跨境直通救護車由深圳和澳門的指定派送醫院、即香港大學深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院（山頂醫院）載送病人到香港的指定公立醫院。



港府指，與粵、澳兩地政府在今年8月和10月合共進行了3次演練。圖為10月31日，港府聯同廣東省和深圳市政府進行第二次「大灣區跨境直通救護車試行計劃」演練。圖示參與演練的跨境救護車經深圳灣公路大橋前往屯門醫院。（政府新聞處圖片）

經指定跨境合作醫院團隊評估可「點對點」於指定醫院間直接運送

香港醫務衞生局指，在跨境直通救護車安排的機制下，經指定跨境合作醫院團隊評估及同意後，可安排以「點對點」模式於指定醫院之間直接運送有特定需要及臨床狀況合適的病人到香港，無需在口岸轉換救護車，從而減低病人在運送過程的風險。

大灣區跨境直通救護車試行計劃為期一年 香港醫衞局：有機制防濫用

明日正式推出的「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，為期一年。試行計劃設有機制防止濫用及確保跨境運送安全，因應病人的情況和醫療需要不盡相同，派送醫院醫生在處理每宗個案時會按照臨床診斷和病人實際情況，評估是否有需要安排病人跨境轉院，接受持續治療或復康服務。

派送醫院醫生會聯絡醫院管理局重大事故控制中心，與接收醫院共同就個案作評估、資訊交換及協調，從而決定是否啓動運送機制。派送醫院和接收醫院也會確保病人親屬及／或病人已同意有關安排並知悉運送風險。

視乎試行計劃成效及經驗考慮下階段擴大計劃

港府指，與粵、澳兩地政府在今年8月和10月合共進行了3次演練，測試在模擬載送病人的情況下的救護車跨境安排。而粵港澳三地政府會視乎試行計劃的成效及運作經驗，考慮下一階段擴大計劃的安排。