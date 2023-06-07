政府設跨部門工作小組　政務司副司長統籌　研善用戰時遺蹟

香港有不少戰時遺蹟，惟保存狀況參差。有議員在今早（7日）的立法會會議提出口頭質詢，問及當局未來的保育方案，發展局局長甯漢豪在會上回覆指，政府將成立跨部門工作小組，由政務司副司長卓永興帶領，研究如何保護、善用及推廣現有戰時遺蹟。



發展局局長甯漢豪在會上表示，向市民介紹抗戰事，推廣歷史文化，有助加深大眾家國情懷、及民族認同感，政務司副司長會成立包括發展局、文化體育及旅遊局、民政及青年事務局、教育局等的政策局跨部門工作小組， 統籌各局工作，並與各界討論如何保護與善用及推廣現有戰時遺蹟。

據古物古蹟辦事處初步統計，在法定古蹟已評級歷史建築、及待評級的名單中，有76個項目與1899年新界的六日戰爭、1941年的香港保衞戰、以及東江中隊港九獨立大隊抗戰有關，包括屏山達德公所、吉慶圍、聖士提反書院的書院大樓、西貢黃毛應玫瑰小堂等。

甯漢豪指，如戰時遺蹟屬法定古蹟或已獲評級的歷史建築，古蹟辦會委聘專業顧問進行定期視察、記錄及監察古蹟的狀況，並協助相關部門或私人業主按需要進行修繕及維修。如政府工程涉法定古蹟或歷史建築，需按機制進行評估；私人業主擁有的，政府也有內部通報機制，並會找私人業主跟進及探討保育方案。

提出相關口頭質詢的議員劉智鵬追問，當局會否利用本港現有的防空洞，發展成未來旅遊、文化、或教育資源，甯漢豪回應指，防空洞一般較狹窄、且是密閉空間，以往未必是保育重點，但未來也希望多做勘察，即使未能活化，也考慮在安全情況下開放予市民參觀，相關議題將會在跨部門工作小組中討論。

議員郭玲麗問到當局會如何令更多學校主動帶學生參觀戰時遺蹟，甯漢豪指現時的公民與社會發展科及中國歷史科均有鼓勵學校帶學生參觀戰時遺蹟的部份，但她相信未來有跨部門統籌後，「可以集思廣益，做多啲、做闊啲。」她舉例指，如日後學校帶同學參觀，在教育局建議的參觀路線，其他局可以互相配合，如可沿著路線做歷史展示牌。

旅遊界議員姚柏良則在會上重提以往籌辦「紅色旅遊」，有很多戰時遺蹟均未能入內參觀，促政府要檢視如何好好運用這些戰時遺蹟，將它們變成旅遊及研學的寶貴資源。甯漢豪指，現時有逾百個古蹟、逾千個已評級的歷史建築，有部份或因位置較難開放，但當局已在跟進，即時暫時未能活化或開放，也會盡早做好介紹的工作。