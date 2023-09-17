九華徑多座大宅留下文人足跡　黃永玉另一舊居倖存　未獲歷史評級

約70多年前，一批文人受國共內戰影響，逃難至香港九華徑暫居，包括國畫大師黃永玉，惟近日其故居、三級歷史建築「曾氏祖屋」被拆卸，社會為之婉惜。

但根據長春社考證，「曾氏祖屋」旁邊的一排屋，同樣極具歷史價值，尤其毗連「曾氏祖屋」的九華徑23號屋，其實亦曾是黃永玉故居，而且他在這裏居住的時間比「曾氏祖屋」更長，惟至今仍未獲古蹟辦評級。

至於附近的其他大屋，據長春社考證亦曾居住了不少走難到港的文化人，包括香港導演嚴浩的父親嚴慶澍、作家端木蕻良、漫畫家方成等；另外，文化人楊晦亦曾居於九華徑10號大屋。長春社表示，九華徑的歷史價值不限於香港，對中國文壇亦十分重要，建議政府應積極考慮收地或換地，以保留上述建築。



九華徑村屹立於美孚逾300年，原本有13座三級歷史建築，包括九華徑村22號的「曾氏祖屋」，惟該屋近月被夷為平地，剩下一片沙泥碎石，只豎立了「政府土地」的警告牌。翻查資料，「曾氏祖屋」的業權屬於長實全權擁有的子公司。長實日前回應指，「曾氏祖屋」建築物已空置及失修多年，「狀況非常陳舊破爛，難以復修」。

除了「曾氏祖屋」被拆卸，遠東酒店亦於近月獲准在九華徑發展住宅，社會憂慮九華徑村的保育情況。

黃永玉曾居於23號屋逾一年

過往社會一直認知，22號的「曾氏祖屋」是黃永玉故居，據古物諮詢委員會的簡介，亦提到藝術家王任叔、作家樓適夷同樣曾居於該屋。不過，翻看黃永玉撰寫的《書畫人生》，其中一章提到九華徑的生活，初時確住在一座全村唯一用鋼筋水泥、兩層樓高的房子，其左邊為一口「大石板水井」，亦即是被拆的22號屋；但後來搬到隔壁有陽台的屋子，該屋原本是黃永玉為翻譯家蔣天佐及詩人陳敬容找到的住宅，惟二人不久後遷出騰空房子。

22號屋的左邊為一口「大石板水井」。（歐嘉樂攝）

長春社高級公共事務經理李少文表示，對比1949年的航空照片及1963年的測量圖，其實22號至29B的一排屋都幾乎沒有變化；若再以現時的測量圖及航拍照與1963年的對比，只有29A及29B後部有較大改動，但兩者均保留了金字頂，基本結構不變，即整排屋都未曾遇拆卸重建，曾留下文化人的足跡。

根據《書畫人生》，黃永玉於1948年春天到港，初時住港島，後來經介紹下才到九華徑居於22號屋。李少文指，原本居於23號屋的陳敬容等人，於1949年1月初回內地，若保守估計，黃於1949年3月入住23號屋，直至1950年9月到廣州，即於23號屋居住了逾一年，相信比22號屋更長時間。

多名文化人曾為黃永玉鄰居

除了黃永玉，22號至29B的一排屋亦曾是不少文化人的故居。黃於《書畫人生》提到，九華徑房租便宜，月租50元，而且由於為不少文人尋找房子，故自己獲稱為「保長」。其他文化人的居所，例如漫畫家陸志庠，居於黃旁邊一間的小屋，「樓上是木頭樓板，只有一尺見方的透氣窗戶」，按描述即是24號A屋。

另外，作家端木蕻良、方成、單復、雷石榆等人，又曾居於與黃永玉屋子並排的一所房子，李少文相信應即是24號屋；香港導演嚴浩的父親嚴慶澍又居於雷石榆的房子之旁，相信即是25號屋。除了同一排屋，黃永玉又曾提到，詩人臧克家居於九華徑村村口右邊第一間小石樓，相信即是86號A屋；文化人楊晦則是「九華徑最高坡上的那幢殖民形式的屋子」，10號屋的現況與之相同。

不過根據古蹟辦資料，上述房屋中，只有 10號、22號、26A號A饒公祠獲評為三級歷史建築，其他大部份都不包括古蹟辦於2009年列出的1,444幢歷史建築。

文化人珍重九華徑生活

雖然各人於九華徑居住的時間未必長，大部份只於1948年至1949年秋天暫居，但李少文指，他們於九華徑完成了不少文學作品，並對香港報業有正面影響，例如方成於《大公報》副刊連載四格漫畫「康伯」、端木蕻良又與黃永玉合作創作《狗爬徑山歌》，由端木蕻良作辭，黃永玉配以板畫。

李少文續指，在國共內戰的紛亂年代，九華徑成為「避難所」，為文人提供喘息機會，方成在離開香港約30多年後，曾憶述當時生活，形容為世外桃源，「印象還清晰地留在我記憶中，至今不忘」；其房友單復也曾撰文憶述當年生活，指早上各自工作後，下午便會與方成、端木蕻良奔向海灘。臧克家雖然只短居3年，但於多年後的作品中仍憶述當時生活，並保留當年照片，「這歷史陳述，我是今仍然珍存著」。

長春社高級公共事務經理李少文（歐嘉樂攝）

長春社倡保留文化人故居

方成的文章曾寫到：「離開香港 30 多年了，那個小村莊恐怕早已被高樓大廈吞沒，一點也剩不下。」不過，原來一切依舊存在，李少文表示，政府應積極考慮收地或換地，一併保留上述房子，否則擔心其他房子會與22號屋般突然被拆卸。他認為，九華徑的歷史不限於香港，對中國文壇而言亦非常重要，假若日後獲保育，希望可以盡量保留原貌，讓市民感受當年走難文人的生活環境，「除了可以說好香港故事外，更可以說好國家的故事。」

發展局：提供合適誘因鼓勵業主保育

發展局回覆表示，九華徑本身共有13項獲評級的歷史建築，包括九華徑1號、4-5號、10號、14號、15號、22號、26A號、30號、32號、39號、42號、42A號及43號，全部均為三級歷史建築，並屬私人擁有。該局指，評級制度並不影響建築物的業權、使用權、管理權和發展權。

發展局續指，在尊重私有產權的前提下，政府會為擁有歷史建築的私人業主，提供合適的經濟誘因，以鼓勵他們保育其歷史建築，並因應該建築的文物價值，以及業主提出的保育方案等因素，按每宗個案的個別情況提供經濟誘因。該局指，根據現行政策，如涉及的私人歷史建築屬一級歷史建築，政府會考慮透過換地進行保育，古諮會建議政府不應使用公帑直接購入私人歷史建築。