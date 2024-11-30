文化藝術盛事基金優化機制　引入KPI 活動至少1萬人出席2成為訪客

文化體育及旅遊局檢討文化藝術盛事基金後，決定明年1月1日起更新申請指引，包括引入關鍵績效指標（KPIs），要求活動出席人數要達至少1萬人，其中20%屬訪客等，另在審批準則中加強受資助活動須具備帶動旅遊及經濟的元素，並引入配對資助以鼓勵活動主辦方引入商業贊助，拉動商界機構的參與程度。



該局表示，盛事基金日後會採用固定申請周期，即每年接受三輪申請，申請者須在活動舉行日前至少6個月提交申請，每輪會選取不多於4個項目，目標每年接持最多10個項目，以達至更有效善用有限的資源。



文化體育及旅遊局檢討文化藝術盛事基金後，決定1月1日起更新申請指引，包括引入關鍵績效指標（KPIs）。圖為Chubby Heart 。（資料圖片/廖雁雄攝）

最新的申請機制及指引將於明年1月1日正式生效，並適用於擬於明年7月1日或以後舉行的活動。基金將採用固定申請周期，即每年接受三輪申請，截止日期分別為每年的4月、8月和12月的最後一個工作日，而申請者須在擬議活動舉行日期至少6個月前遞交申請。

對比更新前後的申請指引，新指引加入KPI要求。根據新申請指引的附件A，列明申請人須確保活動至少有1萬人出席，其中訪客比例應達至少20%；社交媒體觸及人數每項活動至少有30萬人次，互動次數也要有至少1萬人次。另每項活動至少有1個與本身與本地文化、藝術及創意產業的合作。

指引列明，如活動結果有別於建議計劃或未能達到KPI目標，且申請人無法提供充足理據，政府將保留調整直接資助或配對資助金額的權利；若申請人認為KPI要求不適用或難達要求，則須在建議書上說明，並附上合理解釋。

ComplexCon為其中一項獲資助活動。（資料圖片/黃浩謙攝）

新指引中也列明申請評審準則，及各準則的考慮比重，其中「申請者能力」比重達20%為最大考慮因素，其次是「在國際間的吸引力」及「特點」，佔15%。至於預計出席人數、活動性質、經濟影響、財務可行性及媒體覆蓋率與市場推廣計劃則各佔10%。

另外，基金會引入配對資助，鼓勵申請者盡可能從私人資金來源籌集資金，包括引入商業贊助，拉動商界機構的參與程度，促使業界循產業化方向發展等。

武林盛舞嘉年華獲基金資助。（資料圖片/蘇煒然攝）

新機制的首輪申請的截止日期為明年4月30日，該局指考慮到對於擬於明年5月1日至6月30日期間舉行的活動，主辦方有機會未能在新機制實施後按要求在擬議活動舉行日期至少六個月前遞交申請，文體旅局會作出特別過渡安排，容許有關申請按基金現行要求在擬議活動舉行日期至少4個月前遞交。