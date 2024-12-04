慢阻肺病香港｜煙咳、痰多勿輕視　冬天血壓升要留意　附養肺錦囊

不少煙民或對煙咳、痰多習以為常，但這有機會是患慢性阻塞性肺病（COPD）警號。香港去年接受治療的慢性阻塞性肺病病人有43,200人，新症4,200宗，與2010年比，跌幅顯著，明愛醫院內科及老人科顧問醫生黃慕蓮分析，與禁煙政策擴大及戒煙人士增加有關。黃慕蓮表示，慢性阻塞性肺病主要患者都有吸煙，提醒高危人士留神，煙咳、痰多亦是徵兆，呼籲及早診斷，測試肺功能。



+ 1

慢性阻塞性肺病的主因是長期吸煙。除了導致支氣管及肺氣泡受損，喪失換氣功能，呼吸道亦會阻塞和收窄，以及肺氣腫、橫隔膜下移，患者會感到有煙咳、痰多、氣喘。慢性阻塞性肺病亦會引致肺炎、氣胸等併發症，甚至增加患心臟、糖尿等慢性病的機會。

慢性阻塞性肺病COPD患者男性為主 逾7成70歲或以上

本港慢性阻塞性肺病患者以男性為主，逾7成是70歲或以上。近年COPD個案有下降趨勢，自2017年，新症數量維持在4,000多宗，去年有4,200宗。至於接受治療的病人數目，去年有43,200人。

明愛醫院內科及老人科顧問醫生黃慕蓮表示，吸煙者出現上述徵狀時，往往沒料到是慢性病而忽略。她提醒，「煙仔如小型焚化爐，煙氣管有800度」，令小氣管、支氣管發炎，久而久之造成慢性病，無法根治。

她補充，體力衰退亦是常見徵狀之一，不一定是因為年紀大。當出現「唔夠氣」時，更可能已喪失近五成肺功能。此外，她指如果冬季期間首次現血壓上升，亦須留意。她建議，如有長期吸入污染物的病史，以及上述徵狀，應把握病發早期診斷，測試肺功能是否達標。

病發後須8至12星期康復 嚴重者須用呼吸機

黃慕蓮指，入院的COPD患者死亡率大約為5%，平均每日4名患者離世，但未必是COPD直接引致，或涉及其他病因。她續道，患者病發後一般需要8至12星期康復，如一年發作兩次，治療時間已佔半年。

雖然COPD無法根治，但仍可採用藥物治療。明愛醫院內科及老人科呼吸護理服務副顧問護師符銘明表示，患者可用噴霧式藥物，副作用較口服藥物少，病情嚴重者更須使用呼吸機，特別是有肺癆病史的患者。

符銘明指，COPD嚴重患者須使用呼吸機。（明愛醫院提供）

符銘明指，現時醫院有「胸腔復康計劃」，由醫護、物理及職業治療師組成的跨專業團隊，制定護理計劃，包括每星期3日運動訓練，為期6至8星期，計劃未來以遙距醫療方式（Telehealth）與患者會面。

此外，他指醫管局2019年起推行「綜合模式的慢阻肺病專科門診服務」，由醫生診治及制定治療方案，再由護士診所持續跟進，包括監察用藥成效，教導病人自我護理等。

明愛醫院提供的「養肺」錦囊：

1. 有懷疑，早求醫，進行肺功能測試。

2. 加強防禦，減低肺部受感染的風險。盡快接種有效疫苗，包括流感疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗及肺炎鏈球菌。正確使用噴霧式藥物，切記「到喉到肺」。

3. 為冬季作準備，留意血壓。

4. 戒煙，減少接觸破壞肺部的危險因子。

