廣華醫院等上病房亡　六旬肺病漢裁死於自然　官促設追蹤病人系統

肺積塵病人於2021年到廣華醫院門急症室等候上病房時，院方三度尋找他不果，翌日清晨在大堂發現他時已不治。死因庭就此召開研訊，死因裁判官林希維今(29日)裁定該病人死於自然。林官指，院方的工友供稱是他們是靠「默契」尋找正在等候的病人，林官認為此舉並不足夠。他向醫管局建議善用科技，加快設立追蹤病人位置的系統。 林官在聆訊時曾提出類似食肆「取餐器」的裝置，他今指醫管局可考慮是否推行。



死者黎若忠（63歲）於2021年2月26日下午到廣華醫院門診覆診，因出現咳血被轉介至急症室，並等候上病房。惟黎等候期間，院方三度找他不果，黎於同月27日清晨約5時被男護發現，其後醫生宣告黎不治。

死者黎若忠妻子劉小平稱，當日因天氣寒冷，丈夫著她先回家休息，她約晚上8時許離開醫院，翌日清晨獲告知丈夫已死。(朱棨新攝)

夜間護士范敏稱她接手時死者黎若忠因多次尋找不獲，已被列為「結案」，但她仍有再嗌咪，及叫工友再找黎。(朱棨新攝)

死者黎若忠的妻子劉小平(圖)當晚9時許致電黎時，黎仍能接電話。(朱棨新攝)

建議善用科技加快設立系統

林官裁決時指，接納專家的說法，認為黎的死因為慢性阻礙性肺病急性發作，並裁定他死於自然。林官並向醫管局作出兩項建議，包括急症室應善用科技，加快設立系統，以確定正在等候病人的位置。林官續指，在系統設立前，應確立醫護和工友(即運作助理)有系統地尋找正等候的病人。

認為目前人搵人的做法不夠全面

林官解釋，研訊中有證人提及，醫院正準備設立追蹤系統，林官建議加快研究，盡快推行。此外，院方在案中第二和第三次「嗌咪」尋找黎時，閉路電視片段顯示未有醫護和工作接觸黎。同時，本案的工友亦指他們是靠默契尋找病人，林官認為此舉並不足夠，「人搵人」的做法並不夠全面。

病人在醫院登記後應乖乖地等

最後，林官向黎的家屬致以慰問，並指正如醫管局早前陳詞指，事件不應發生。林官指，死因研訊未必可減少家屬的傷痛，但有助了解事件的來龍去脈。林官亦強調，是次研訊向公眾發送訊息，病人在醫院登記後應「乖乖地等」。若病人離開，亦應該告知醫護。

裁判官林希維聆訊時曾問，食肆用的取餐器，會否有助院方尋人。（吳嘉俊攝）

護士稱曾嗌咪尋人

急症室護士范敏賢早前供稱，根據排版紀錄，她的上一更同事於26日晚上10時30分、11時20分透過廣播「嗌咪」和著工友尋找黎，其中10時30分一次亦有致電黎，但未有所獲。范於11時50分再「嗌咪」和著工友尋找黎，同樣未有找到黎。

兩工友曾查看黎的手帶

此外，工友袁玉卿和外判工盧德生供稱，於27日凌晨12時25分和2時20分尋找另一名病人時，走近黎並檢查其手帶，他們發現黎不是他們要找的人後便走開。庭上播放相關閉路電視片段，顯示黎的病床在急症室大堂。

法醫英浩雲指，死者黎若忠被發現時已有屍班，且體溫較低，認為他被發前前2至6小時已死。(朱棨新攝)

專家證人程志強醫生指，死者黎若忠曾兩度捉床欄，口有開合，認為他正嘗試呼吸，又認為院方發現黎有延誤。(朱棨新攝)

死者黎若忠的長子建議院方引入監測病人心跳的手環。(朱棨新攝)

男護士發黎時已無脈搏

於同月27日清晨約5時，一名男護發現黎呆滯，已沒有呼吸和脈搏，拍打他也沒有反應，立刻送他前往急救。急症室醫生伍慶賢則指，當時曾經為黎打強心針，最終於5時17分宣告黎死亡。

法醫相信黎已離世數小時

法醫英浩雲供稱，認為其死因為慢性支氣管炎、肺氣腫、矽肺病帶肺嚴重廣泛的纖維化。英又指，根據紀錄，黎當時已有屍斑、體溫低和沒有脈搏，認為其實際死亡時間和其被發現時間，相距至少2小時，最多則為5、6小時。

專家證人、內科及呼吸系統專科醫生程志強則認為，黎的死因為慢性阻礙性肺病急性發作。程又指，黎被發現時已無生命表徵，認為發現黎有延誤。

案件編號：CCDI-159/2021