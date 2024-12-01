一簽多行｜有深圳居民不知恢復　羅湖人手櫃位休息　首簽者食白果

深圳恢復「一簽多行」來港個人遊簽注，即日起（1日）接受簽注及來港。在深圳羅湖區的羅湖行政服務中心，有深圳居民透過自助簽注機辦理一簽多行的申請。有人不知道已經恢復「一簽多行」，辦了三個月一次的簽注。

自助機只限辦理續簽手續，從來未辦理過簽注的深圳居民無法享用，要到人手櫃位。不過由於是星期日，人手櫃位沒開門，有人失望而回。



深圳今（1日）恢復「一簽多行」來港個人遊簽注，在深圳羅湖區的羅湖行政服務中心，有居民到場辦理簽注。（林遠航攝）

事隔9年，深圳戶籍居民「一簽多行」恢復，並擴大至持有居住證的非戶籍深圳居民。獲簽注人士可以一年內無限次往來香港，每次逗留不超過七日。

自助機辦理一簽多行 每次80元人民幣

在深圳羅湖行政服務中心，早上約十時半不斷有人到出入境服務大廳辦理簽注。大廳內有近20部「深圳港澳通行證自助簽注機」，居民放入證件、核對信息及容貌後，便可選擇簽注類型，包括「三個月一次」及「一年多次」。其中「一年多次」即是「一簽多行」，申請需付費80元人民幣，「三個月一次」則為15元。付款並等待約1分鐘，即可領到簽注，全程不用5分鐘。

自助機僅限續簽居民 首次辦證者食白果

不過，簽注機只限曾經辦理手續的居民「續簽」使用，中心職員表示如果首次辦理，必須到人工櫃位，但櫃位星期日暫停服務。部分深圳居民想辦理「一簽多行」但「食白果」，無奈離開。

人手辦證櫃位今日關門，部分深圳居民無法辦理「一簽多行」。（林遠航攝）

深圳居民：不知已恢復一簽多行

有深圳居民與家人一同到場辦理「一簽多行」，他們以往曾經使用自助機辦理簽注，所以成功申請。她說多年前曾經持有「一簽多行」，通常每次來港會逗留一兩日，見客人、朋友，或購物。她認為「梗係一年多次方便，唔洗成日簽」。至於未來何時來港，她表示「唔一定、有需要就去」。

另一位何小姐透過自助理續簽「三個月一次」，會即日到港見親戚。她表示不知道已恢復「一簽多行」，如果一早知道，會改為辦理「一簽多行」。她表示，以往「一周一行」有限定每次來港之間須相隔7日，為防有急事無法再次來港，自疫情後她都是透過「三個月一次」簽注。

另一名楊小姐亦不知道有「一簽多行」，辦理了「三個月一次」簽注。她打算即日來港購物，買洗頭水等日用品，認為香港產品質素較好，亦無假貨。