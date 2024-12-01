一簽多行｜林世雄囑港鐵九巴加班應付需求　讓旅客隨時｢說走就走｣

深圳「一簽多行」今日（1日）起恢復，並擴展至持居住證的深圳非戶藉居民。運輸及物流局局長林世雄形容內地旅客抵港後轉乘交通工具的過程順暢，對此感到滿意。他囑各公共交通營辦商，預留足夠車輛、調整班次及人手應對旅客需要，準備好各主要陸路口岸的交通配套和預案，應付不時之需，務求使旅客「隨時到港來⼀場說走就走的旅程」。



12月1日，深圳「一簽多行」措施恢復，運輸及物流局局長林世雄在港鐵過境鐵路總管王家明陪同下，視察東鐵綫落馬洲站。（運輸及物流局）

林世雄今早先在港鐵過境鐵路總管王家明陪同下，視察乘客由落馬洲支線管制站進入港鐵東鐵綫落馬洲站的情況。他說港鐵會適時調整東鐵綫列車來往羅湖或落馬洲站的班次，亦會加強人手，按需要於上水站和其他東鐵綫主要車站實施人流管制措施。

12月1日，深圳「一簽多行」措施恢復，運輸及物流局局長林世雄在九巴董事總經理李澤昌陪同下，視察落馬洲公共交通交匯處。（運輸及物流局）

他其後視察落馬洲公共交通交匯處，在運輸署陪同，聽取九巴董事總經理李澤昌講解往返元朗和天水圍的B1線及九巴在其他口岸的服務情況，包括會預留足夠車輛及人手應對過境旅客的需要。

各單位已做好準備，務求使旅客有好的出行體驗，歡迎各位深圳「一簽多行」的旅客隨時到港來⼀場說走就走的旅程！ 運輸及物流局局長林世雄

林世雄表示運輸署已囑咐各公共交通營辦商，預留車輛及人手應對旅客需要，準備好各主要陸路口岸的相關交通配套及預案，應付不時之需。運輸署亦會與公共交通營辦商密切監察乘客需求和服務水平，適時加強服務。