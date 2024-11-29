一簽多行｜田北辰料能提振零售消費 盼下一步吸長途過夜客
撰文：鄭寶生
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深圳周日（12月1日）起恢復赴港「一簽多行」簽證，合資格深圳居民1年內無限次往返香港，每次最多停留7天。有立法會議員認為是一項大禮，亦有人提醒要思考如何吸引深圳居民多次來港。
實政圓桌立法會議員田北翻查數據，2009年4月推出第一次「一簽多行」之後，同年7月至12月的零售業總銷貨額按年上升6%。到了2015年4月修改為「一周一行」，同年7月至12月的零售業總銷貨額按年下跌6%。
他認為，上述數據顯示「一簽多行」對香港零售業的推動效果非常明顯，預計今次就算只有以前的一半升幅，亦推升零售業總銷貨額3%，效果亦不能小看，因為現在零售總額正面臨雙位數跌幅，此時有明顯增長動力十分重要。
田北辰冀59自由行城市逐步「一周一行」
不過，深圳居民來港始終以即日來回為主，田北辰指全國仍有59個自由行城市未落實「一周一行」，期望政府更進一步，逐步推進這些城市「一周一行」，因他們很多都是長途過夜客，是酒店、餐飲及零售業的高消費新動力。
陳沛良倡更多深度遊 工聯會籲理順交通
立法會議員陳沛良則提醒，相信不少深圳居民都已經來過香港，如何吸引他們多次來港，關鍵是令他們有良好且獨特的旅遊體驗，建議給合盛事推出更多一日、半日的深度遊路線，令傳統和新興旅遊景點結合，並透過社交媒體宣傳。
工聯會則提醒要讓旅客有舒適愉快的旅遊體驗，口岸和快速便捷通關，公共交通效率亦不能忽略，特別是旅遊高峰期連增加班次及時應變突發情況。
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