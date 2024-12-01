氫燃料試驗｜環境局小組批准4個項目　中石化屯門利用太陽能製氫

環境及生態局今日（1日）公布，領導的氫能源跨部門工作小組批准多四個氫燃料試驗項目。其中批准中石化（香港）有限公司提交的兩項申請，累計有18個。一是在屯門望后石谷已修復堆填區利用太陽能製氫，試驗一輛氫燃料電池輕型貨車於其青衣油庫作運輸用途；另有一項也有中石化（香港），試驗測試氫燃料電池車輛接送乘客。



氫能源跨部門工作小組成員今晨（12月1日） 參觀港鐵正在進行的氫能源有軌電車研究試驗項目。工作小組主席環境及生態局副局長黃淑嫻（左一）、環境及生態局氣候變化專員黃傳輝（右二）和工作小組成員聽取港鐵代表講解項目細節。(政府廓聞處圖片)

環境局發言人表示，工作小組於收到上述試驗項目的詳細資料後隨即展開審視工作。在申請人因應政府部門意見對設計和技術細節進行改進以確保試驗項目能夠順利和安全進行後，工作小組在11月29日的會議上原則上同意該四個項目的申請。

有關項目：

（一）由中石化（香港）有限公司提交的申請，在屯門望后石谷已修復堆填區利用太陽能製氫；



（二）由中國建築工程（香港）有限公司、香港國鴻國際氫能科技有限公司及中石化（香港）有限公司聯合提交的申請，試驗一輛氫燃料電池19座小巴及一輛55座旅遊巴作接送工友往來工地，及在工地內試驗三輛氫燃料電池「叉式起重車」；



（三）由錦路通物流有限公司、艾倫巴斯汽車科技有限公司及香港氫燃料電池有限公司聯合提交的申請，試驗一輛氫燃料電池中型貨車作跨境運輸用途；以及



（四）由中石化（香港）有限公司提交的申請，試驗一輛氫燃料電池輕型貨車於其青衣油庫作運輸用途。



工作小組先後審視並原則上同意了18個開展氫能源試驗項目的申請。局方表示，工作小組主席環境及生態局副局長黃淑嫻與工作小組成員在今晨（1日）參觀港鐵正在進行的氫能源有軌電車研究試驗項目。該項目涉及氫能源列車在晚上非服務時間以非載客形式行駛部分屯門輕鐵路段，以收集數據評估氫能作為港鐵網絡潔淨能源選擇的技術可行性。

城巴的氫燃料電池雙層巴士已在各區載客行駛；中石化（香港）有限公司在元朗凹頭建造的全港首個公眾加氫站剛於上月落成，預計可於未來兩個月左右投入運作，為即將啓動試驗的三輛氫燃料電池洗街車補充氫燃料。

氫能源跨部門工作小組主席環境及生態局副局長黃淑嫻（中）、環境及生態局氣候變化專員黃傳輝（右四）和其他工作小組成員今晨（12月1日）參觀港鐵正在進行的氫能源有軌電車研究試驗項目。(政府新聞處圖片）

政府已在今年6月公布《香港氫能發展策略》。環境局發言人表示，機電工程署與律政司正在草擬《氣體安全條例》修訂細節，以涵蓋氫燃料的安全規管，並計劃於明年向立法會提交法例修訂建議。機電署亦積極推動氫能技術專業人才的培訓，現正與職業訓練局及氫燃料系統的供應商探討，為氫燃料從業員設立相關安全培訓課程，機電署聘請的顧問正為擬備適用於香港發展情況的氫能標準認證模式進行研究。

機電當日在會上向工作小組匯報，目標是在2027年或之前完成擬備適用於香港發展情況的氫能標準認證模式。

工作小組由環境局、運輸及物流局、發展局、保安局、環境保護署、機電署、消防處、運輸署、海事處、規劃署、地政總署、屋宇署、建築署及勞工處組成。