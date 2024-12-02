三跑｜機管局料客量升　辦招聘會招人才　現員工比疫前少一萬

機場三跑道系統上周四（11月28日）啟用，機場管理局料客量亦會有所增長，航空業人手需求增加，機場不同公司正在增聘人手，期望員工數字回復到疫情前約7萬人的水平。



機管局將於12月13日及14日舉行「機場青年就業資訊日2024」，屆時將有30多間公司參與，包括地勤、維修、航空等範疇，提供逾2,000個職位。



機管局將於12月13日及14日舉行「機場青年就業資訊日2024」。（吳綽詩攝）

疫情前機場有7萬名員工 現回復至6萬人

機管局助理總經理（公共事務及社區關係）蕭錦行表示，三跑道啟用後，機場客量會增加，預料人手需求亦相應提升。他指疫情前機場有約7萬名員工，疫情期間跌至5萬多，現在回復至約6萬人，期望能逐步回復至疫情前水平。

他指，現時機場不同公司正增聘人手，招攬更多不同人加入航空業。他稱機管局有定期向各公司了解員工人數，機場員工的最新數字有待調查後公布。

機管局助理總經理（公共事務及社區關係）蕭錦行（左）。（機管局提供）

30多間公司參與參招聘會 提供逾2000個空缺

機管局將於12月13日及14日（下周五及六）舉行「機場青年就業資訊日2024」，屆時將有30多間公司參與，包括地勤、維修、航空等範疇，提供逾2,000個空缺。蕭錦行指，各公司情況不同，會因應客量水平而聘請人手，機管局並沒有整體人手目標。

參加「EXTRA MILE里．想高飛」計劃的（左起）Muhammedh、楊曉樂和汪梓煒。（吳綽詩攝）

「工作X假期」提供東涌住宿有成效 參加者：日後計劃投身航空業

蕭錦行表示，為配合三跑開通，機管局已推出不同計劃作為示範，希望用不同方法吸引更多人入行，提供就業機會予有興趣人士。其中「EXTRA MILE里．想高飛」於2018年開展，包括「工作X假期@大嶼山」及「先鋒」計劃，至今分別為近70名青年及逾200名非華語人士配對機場工作。

「工作X假期@大嶼山」計劃為期一年，為對航空業有興趣的青年提供東涌住宿。參加者汪梓煒今年畢業，8月起參加計劃，獲配對飛機裝載監控主任的職位。他本科修讀生物化學，認為工作具挑戰性，能鍛鍊應變能力，日後亦計劃繼續投身航空業。

另一名參加者楊曉樂獲配對酒店前台接待員職位，她認為機場工種很闊，提供不同崗位選擇。她又相信三跑能帶動人流，增加機場活力，希望更多旅客來港體驗。

透過「先鋒」計劃成功求職，現為見習飛機維修員的印度裔Muhammedh表示，一直夢想在機場工作，每日見到飛機升降。他期望三跑啟動後，有更多飛機型號來港，以致學習到更多相關知識。