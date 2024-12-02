日本鰻魚料理老店「四代目菊川」攻港　首店銅鑼灣冀短期開多兩間

再有日本「過江龍」餐廳來港！投資推廣署今日（2日）宣布，著名日本鰻魚料理專門店「うなぎ四代目菊川」位於銅鑼灣的首間專門店正式開幕，「うなぎ四代目菊川」創立於1932年，至今已有92年歷史。該店營運集團指已選定香港辦公室為其東亞區域總部，短期內希望在港再開設多兩間專門店。



著名日本鰻魚料理專門店「うなぎ四代目菊川」位於銅鑼灣的首間店舖正式開幕。（政府新聞處）

投資推廣署助理署長劉智元表示，很高興「うなぎ四代目菊川」選擇香港作為東亞區域總部，充分體現了香港作為國際美食之都的吸引力，以及作為連繫國際市場的重要平台優勢，祝願他們的香港及亞洲業務取得成功。

負責日本店營運的Passion Geeks株式會社社長阿部翔悟則稱，會致力於向全球推廣豐富的日本飲食文化，認為香港提供了一個絕佳平台以實現目標，故選擇以香港作為東亞地區總部實現願景。

「うなぎ四代目菊川」創立於1932年，擁有悠久的鰻魚批發與料理背景，其招牌烤鰻魚搭配米飯和特製醬汁深受顧客喜愛。（政府新聞網）

他補充，對香港的業務寄予厚望，計劃於短期內在香港再開設兩間門店，並推出另一個更大眾化的鰻魚料理品牌。

「うなぎ四代目菊川」創立於1932年，擁有悠久的鰻魚批發與料理背景，其招牌烤鰻魚搭配米飯和特製醬汁深受顧客喜愛。品牌目前已擴展至台灣、泰國、南韓等地，其香港辦公室為東亞地區總部。