澳門輕軌橫琴線今通車　首班車下午開出全程2分鐘　兩卡車滿座

澳門輕軌橫琴線今日（2日）正式通車，全線共有兩站，包括氹仔蓮花站和橫琴站兩個車站，車程約2分鐘，班次約6分鐘一班，為進出橫琴口岸市民提供多一個路徑。橫琴線首班車今日下午1時許在蓮花站開出，路經十字門水道的河底隧道到達橫琴口岸，約30多市民今日中午排隊試搭首班車，兩節車廂滿座。



澳門輕軌橫琴線今日（2日）正式通車，全線共有兩站，包括氹仔蓮花站和橫琴站兩個車站，車程約2分鐘，班次約6分鐘一班。（澳廣視提供片段截圖）

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約30名乘客提早一小時排隊等坐頭班車 包括香港鐵路迷

澳門輕軌橫琴線首班車於今日下午1時11分在橫琴線蓮花站開出，約30名乘客中午12時許已到場排隊。有香港鐵路迷早上到場排隊，冀一嘗首班車滋味。

首班列車在蓮花站開出後，經過十字門水道的河底隧道，到達設於橫琴口岸澳門口岸區地底的橫琴站，全長2.2公里，全程行車時間約2分鐘，班次約6分鐘一班。由於路線涉及橫琴站往來蓮花站的跨海段，在計算車站數目時需視作2站收費，與早前媽閣站往來海洋站跨海段情況相同；成人單程車費一般電子預付卡3元、普通票6元。

澳門輕軌橫琴線今日（2日）正式通車，全線共有兩站，包括氹仔蓮花站和橫琴站兩個車站，車程約2分鐘，班次約6分鐘一班。（澳廣視提供片段截圖）

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賀一誠等多名官員出席通車儀式

乘客使用升降機或扶手電梯出站後，可輕鬆步行前往離境大堂；至於過關抵達澳門的旅客，也可選擇乘坐橫琴線，透過蓮花站的轉乘通道乘坐氹仔線前往澳門各處。

行政長官賀一誠等多名官員出席通車儀式，輕軌公司董事會主席何蔣祺在致辭時表示，橫琴線通車意味兩地軌道交通實現對接，更方便兩地融合交流，協助澳門更積極融入粵港澳大灣區 1小時生活圈。