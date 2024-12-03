上水良心兩餸飯「膳廚」周四結業　稱經營困難、租約到期不再續

以良心名貴兩餸飯出名，經常登上社交媒體兩餸飯關注組的膳廚餐廳今日（3日）宣布營業至本周四(5日)便正式結業，店員接受電話訪問時表示，上水並非商業區，周末較少顧客光顧，加上近年市道差，以及店面租約即將到期、故選擇暫時結業不續約。有光顧過的網民在結業貼文下留言「日日咁好賣都結業」，不過亦有網民批「一開始好食，呢幾個月真心差左（咗）好多」。



膳廚今日（3日）在社交媒體發出結業通知，稱營業至本週四。（膳廚Facebook）

位於上水新成路的膳廚今日(3日)在其社交媒體發出結業通知，稱「由於經營環境困難，無奈宣布本店將營業至2024年12月5日（星期四）。非常感謝大家一路的光顧和支持。」，記者致電膳廚店舖詢問，職員稱由於店舖非處於商業區，所以周末較少顧客光顧，加上受近年市道影響，故店舖選擇在租約完結後便不續租約，「抖一抖先」。

職員稱由於店舖受近年市道影響，故店舖選擇不續即將完結的租約。（膳廚Facebook）

膳廚於2023年初開業，當時兩餸飯價錢為30元、三餸飯價錢為35元，其後有一次加價。不過店舖亦以「良心菜式」作招徠，每日提供10種以上菜式，有時亦會包含貴價食材花膠、鮑魚等，晚市更包自家製甜品。除了提供菜式，膳廚亦售賣自製飲品，價錢亦同樣便宜，如椰汁燉桃膠燕窩一支僅賣20元。

膳廚發布結業消息後，有網民在結業貼文下大呼不捨，稱「上水粉嶺你最好食架（㗎）」、「日日咁好賣都結業」，不過亦有網民留言批「一開始好食，呢幾個月真心差左（咗）好多」、「一開始真係勁好食，但加左（咗）一次價後就少左好多人食，質素差左（咗），又開始唔做外賣，我呢幾個月都無幫襯了，個位太夾涉（隔涉）。」