旺角波鞋街老店「芝加哥」明年2月約滿結業　勾起波鞋迷集體回憶

有31年歷史的旺角波鞋街知名老店「芝加哥體育用品公司」，昨晚（29日）在其官方社交平台發文公布，決定於明年2月租約期滿後光榮結業，並於即日起推出折扣優惠，全場貨品照價再七折。「芝加哥」多年來售賣大熱限量版球鞋及NBA球衣等，深受本地年輕人歡迎，傳出即將離場消息後，引來大批粉絲留言寫下不捨之情，勾起眾人對Air Jordan及Air Zoom Flight等經典球鞋系列的集體回憶。



芝加哥體育用品公司周五（29日）晚在社交平台發文公布，決定於明年2月約滿後光榮結業。(芝加哥體育用品公司fb截圖)

位於旺角洗衣街的芝加哥體育用品公司，於1993年3月開業至今。據了解，上世紀90年代正值波鞋市道高峰期，芝加哥當時尚有兩間分店同樣開設於俗稱「波鞋街」的花園街一帶，該店除了售賣波鞋，還有美國NBA籃球明星卡及球隊波衫等，深受年輕人歡迎。

時至今日，芝加哥僅餘現址總店，主打售賣城中潮款波鞋，惟始終敵不過時代巨輪。昨晚在其官方facebook專頁發文公布，已決定於明年2月租約期滿後光榮結業，並由即日起推出折扣優惠，全場貨品照價再7折，優惠適用於NIKE、ADIDAS、PORTER、SUPREME等品牌。該店又感謝顧客多年來的光顧及支持。

芝加哥在波鞋街一帶為知名老店，擁有不少熱愛收藏經典款式波鞋及NBA球星發燒友的客戶粉絲，主因是該店出售市面較罕有的限量版波鞋，連有關波鞋周邊副產品亦相當齊全。(芝加哥體育用品公司fb圖片)

芝加哥在波鞋街一帶為知名老店，擁有不少熱愛收藏經典款式波鞋及NBA球星發燒友的客戶粉絲，主因是該店出售市面較罕有的限量版波鞋，連有關波鞋周邊副產品亦相當齊全。例如當年經常掀起排隊搶購及炒賣熱潮的經典波鞋Air Jordan系列，還有不同的經典品牌和系列波鞋，在芝加哥都可以找到。

時移世易，現今在無疆界的網購年代，不少波鞋迷都會自行在外國網店訂購限量版波鞋，一直堅持以實體店營運的芝加哥，難免被淘汰，令不少舊客戶和波鞋粉絲感到不勝唏噓，紛紛留言感謝芝加哥帶給他們的波鞋歲月與集體回憶。