板長壽司最後分店結業　隨創辦人鄭威濤離世走進歷史　全盛期27間

以香港第一人高價投得「日本一」藍鰭吞拿魚而名噪一時的板前壽司、板長壽司創辦人「Ricky San」鄭威濤，今年4月因胰臟癌在日本東京離世。他創立的壽司王國也隨他成為歷史，繼板前壽司2022年全線結業後，全盛時期有多達27間分店的板長壽司，最後7間也在他離世的八個月內陸續關閉，最後銅鑼灣怡東商場東角LAFORET分店近日已無營業，據同層其他店舖店員今晚（2日）表示，該店在三四日前突然結業。



板長壽司位於銅鑼灣怡東商場東角LAFORET的最後分店在12月2日未有營業，人去樓空，入口用屏風遮蓋。據同場其他店舖員工稱，該店數日前已結業。（陳浩然攝）

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板長壽司網頁仍顯示有9間分店 今晚致電全響了一下便斷線

板長壽司網頁顯示有9間分店，位於西環新安大樓、中環擺花街祥暉大廈地下、銅鑼灣怡東商場東角LAFORET、太古康怡廣場、旺角西洋菜南街昌記大廈、大角咀奧海城3期、黃大仙中心、將軍澳新都城二期、沙田中心。不過記者今晚致電上述店舖，電話均響了一下便斷線。

板長壽司的Facebook專頁，最後更新為今年2月22日，該帖文介紹鵝肝壽司。

板長壽司網頁顯示有9間分店，其中一間位於銅鑼灣怡東商場東角LAFORET。（板長壽司網頁截圖)

今年2月Facebook顯示仍有7間分店 旺角分店10月底關門

板長壽司官方Facebook專頁顯示，今年2月時仍有7間分店，分別位於西環、銅鑼灣、康怡、旺角西洋菜街、黃大仙、將軍澳新都城及沙田。不過至10月底的Openrice資料，只餘銅鑼灣怡東商場東角LAFORET仍有營業，另外6店均標明「已結業」；有網民10月底在社交平台Facebook「全港店舖執笠結業消息關注組」拍攝到旺角西洋菜南街昌記大廈的分店有裝修工人進入店內拆卸清場，並有數塊木板在外，引起關注。

板長壽司Facebook專頁最新的帖文是今年2月22日介紹鵝肝壽司。(Facebook專頁截圖）

東角LAFORET同層店舖店員：板長於三四日前突然結業

昨日在Facebook再有網民上載東角LAFORET分店沒有營業，人去樓空，不過內裡擺設仍然完整，入口用屏風圍住。東角LAFORET客戶中心人員指該店「休息」，其商場所屬的華人置業網頁，仍顯示該店接受美食現金券。

同場有店舖店員今晚（2日）表示，同層的板長壽司已於三四日前突然結業，不過估計員工應早已獲知結業消息。

鄭威濤2008年以43萬港元，在日本築地市場投得「日本一」藍鰭吞拿魚，成為一時佳話。(網上圖片)

鄭威濤「白手興家」創辦多個品牌食肆 2017年患胰臟癌

1967年出生的「Ricky San」鄭威濤，今年4月2日因病在日本東京離世。他「白手興家」創辦多個品牌食肆，最主要是板前壽司和板長壽司。由於他常有「出位」舉動，包括早年涉足電視娛樂、做過馬主，他更在2008年以43萬港元在東京築地市場，投得當年新年「日本一」藍鰭吞拿魚，成為首位港人投得「日本一」，因而廣為人所熟悉。

鄭威濤到了人生最後數年，捲入侵犯商標官司，於庭上透露正在抗癌路上，外界才知悉他在2017年患胰臟癌，長年在日本治療。