黎智英自辯｜指不信任袁弓夷　認為想利用自己的人脈

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（4日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第十天自辯。黎智英講及和現被通緝、在美國籌組「香港議會」的袁弓夷的接觸，指透過其女兒袁彌明認識對方，兩人曾用膳。惟他認為，袁弓夷令他感到不自在，覺得袁想利用自己的人脈。此外，袁亦請求黎智英，代為聯絡香港教區榮休主教陳日君，黎在訊息表示會嘗試聯絡，實際上沒有理會對方要求，並坦言因不相信他。



黎智英今作供時，辯方庭上播放一段《蘋果日報》於2020年5月尾發布的片段。袁弓夷在片中稱「願意一齊打贏呢場仗」，又指香港已成為最大的洗黑錢中心，要求美國投資者從香港撤資，和制裁共產黨相關的公司。黎庭上指，沒有涉及製作該片，之前也沒有看過，在庭上看過後覺得袁太誇張。此外，片中提到有年輕人被強姦和謀殺，他指沒有證據證明這些事，自己不同意內容。

黎智英在訊息指 袁令他感到不自在 指要提防他

黎亦提及，透過袁的女兒袁彌明，認識袁，兩人曾用膳。惟他指，和袁接觸時感到不自在，認為袁想利用自己的人脈。辯方展示兩人於同年6月3日的信息，袁稱會前往美國華盛頓。辯方問，兩人在飯局中有否談及此事，黎庭上指不記得。

辯方其後展示，黎和時任壹傳媒行政總裁張劍虹的WhatsApp對話。他在訊息指，袁令他感到不自在，認為袁另有目的，要提防此人，又稱「他是郭文貴的人」和「他想與我合作反共」。.被問及郭文責是什麼人時，黎指郭潛逃至紐約，印象中郭是騙子。

黎智英指，袁弓夷令他感到不自在，認為袁想利用自己的人脈。

袁弓夷請黎代為聯絡陳日君 黎回覆嘗試代為聯絡 實則未有理會

此外，袁弓夷於6月11日向黎傳送一個語音訊息。他在訊息指，明天將會會見負責宗教事務的美國官員，望黎代為聯絡香港教區榮休主教陳日君，替他撰寫信件予時任國務卿蓬佩奧，最終令時任全國政協副主席夏寶龍被制裁。黎以語音訊息回覆，認為陳日君不會這樣做，他對不熟悉的人會很謹慎，但會嘗試代為聯絡。黎庭上稱，最終沒有替袁聯絡陳日君，並坦言因不相信袁，想疏遠對方。袁之後向黎傳送多個訊息，黎未有回覆。

辯方繼而展示黎於同月10日，向袁發送的訊息，內容為「年輕學者梁啟智評袁弓夷」。梁指看過袁的影片後，認為他「個推論亂到離哂大譜」。黎庭上解釋，當時想透過其他人的評論，去拒絕袁。惟他指，袁並不敏感。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022