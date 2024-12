黎智英自辯｜提凍結官員戶口及制裁科技產品　想中國接受普世價值

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案,今午(3日)在西九龍裁判法院(暫代高等法院)續審,黎智英第九天自辯。黎談及《國安法》生效前,曾接受多間國際傳媒訪問,並多次提及制裁中國及凍結中國官員的戶口。其中一次訪問中,黎更建議美國等國,凍結中國官員於外地的戶口,及制裁中國的科技產品等。黎稱該些提議在港實施《國安法》的官員,應被制裁,又稱此舉是想讓中國接受普世價值。對於他曾向張劍虹稱或有更嚴厲的制裁,黎稱或只是其個人希望發生的事而已。



2020年7月1日,黎智英曾接受霍士財經台訪問。(FOX Business)

提議凍結中國官員戶口想中接受普世價值

代表黎智的律師提到,黎在接受《霍士財經網》的訪問中,曾說當時是良機去對抗中國,更稱應凍結中國官員在美國戶口的「不義之財」(corrupt money)、制裁中國的科技產品。黎今解釋,他認為此舉是要讓中國接受普世價值。

否認主張對中國採敵對行動

同日,時任壹傳媒行政總裁張劍虹向黎發訊息,引述時事評論事桑普在網台節目稱,應制裁中國,黎智英回覆張:「我期望更嚴厲的制裁」,又指訊息所指的制裁,不足以制止推行《國安法》。律師問黎是否想主張對中國採取敵對行動,黎否認,但他有講及制裁及針對國家。

認為提議在港實施國安法的官員應受制裁

另外黎於同月27日在其Twitter帳戶發表的帖文指:「The most effective sanction you can impose is to freeze chinese officials’ bank accounts in US.Expose how corrupted they are」(最有效的制裁是凍結中國官員在美國的戶口,揭露他們有多腐敗) 。黎庭上指,該些官員提議在港實施《國安法》,因此應制裁他們。

律師指黎智曾向張劍虹稱美國或有更嚴厲的制裁,黎稱或只是他希望發生的事。(資料圖片)

提及有更嚴厲制裁或只是個人願望

辯方再問黎於同月28日的事,指黎接受《彭博》的訪問時稱,希望時任美國總統特朗普會對中國實施更嚴厲的制裁,又指應凍結中國政府高層在美國等地的戶口;他同日在BBC的訪問稱,《國安法》會摧毀香港的法治與自由,並期待美國採取嚴厲的制裁措施。黎同日和張劍虹以訊息聯絡,張引述美國時任國務卿蓬佩奧稱,就中國在港推出《國安法》的回應。蓬佩奧稱已向國會議證實,香港不再享有1997年前的待遇。黎回覆張說:似乎有更嚴厲的制裁。

黎稱他不知道從那處得知此事,或只是他個人希望發生的事。

一人一信運動終未有成事

黎亦講及,「一人一信救香港」運動最終沒有成事。若寄出實體信,郵寄需時一個月。管理其Twitter帳戶的李兆富建議,在Twitter 標籤特朗普。讀者只需拍下簽署的信件,再寄給《蘋果》處理。但最終沒有成事,他較想寄實體信,因此效果較戲劇化。

4名被告:黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司,被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號:HCCC 51/2022

